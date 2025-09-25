У рф повідомляють про атаку дронів на хімзавод у краснодарському краї: працівників евакуювали, перекрито рух

У рф повідомляють про атаку дронів на хімічний завод "ЄвроХім-Бєлорєченські міндобрива" у Краснодарському краї, інформують російські ЗМІ та телеграм-канали, пише УНН.

Деталі

Жителі Бєлорєченська Краснодарського краю рф повідомляють, що у місті перекрито рух автотранспорту у районі хімічного заводу. Підприємство, за словами жителів, у ніч проти 25 вересня атакували безпілотники, повідомляє телеграм-канал ASTRA.

В оперштабі у регіоні повідомили, що в Бєлорєченському районі краї "фрагменти" БПЛА впали поблизу одного з великих підприємств муніципалітету, викликавши пожежу. При цьому назва підприємства не уточнюється. "Близько 140 осіб - співробітників підприємства - було евакуйовано до захисної споруди", - ідеться у повідомленні.

За даними влади, загорання площею близько 50 квадратних метрів було ліквідовано. Постраждалих немає. На місці продовжують працювати спеціальні та екстрені служби.

"ЄвроХім-Бєлорєченські міндобрива" - один із найбільших виробників мінеральних добрив на півдні росії. Як раніше писав Reuters, з початку повномасштабної війни п'ять великих хімічних російських компаній забезпечили більше 75% ключових хімікатів для заводів по виробництву вибухових речовин і пороху, що постачалися залізницею. Як писало агентство, "ЄвроХім" - серед 5 основних постачальників хімічних компонентів.

Раніше під ударом, як зазначається, уже були російські заводи, що входять до структури "ЄвроХіму" - "Азот" у Тульській області та "Азот" у Ставропольському краї.

Безпілотники атакували один із найбільших хімічних заводів рф "Невинномиський Азот" - ЦПД РНБО