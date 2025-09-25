В рф сообщают об атаке дронов на химзавод в краснодарском крае: работников эвакуировали, перекрыто движение
Киев • УНН
В Краснодарском крае рф беспилотники, по сообщениям, ударили по химическому заводу "ЕвроХим-Белореченские минудобрения". В результате инцидента возник пожар площадью 50 квадратных метров, пострадавших нет.
В рф сообщают об атаке дронов на химический завод "ЕвроХим-Белореченские минудобрения" в Краснодарском крае, информируют российские СМИ и телеграм-каналы, пишет УНН.
Детали
Жители Белореченска Краснодарского края рф сообщают, что в городе перекрыто движение автотранспорта в районе химического завода. Предприятие, по словам жителей, в ночь на 25 сентября атаковали беспилотники, сообщает телеграм-канал ASTRA.
В оперштабе в регионе сообщили, что в Белореченском районе края "фрагменты" БПЛА упали вблизи одного из крупных предприятий муниципалитета, вызвав пожар. При этом название предприятия не уточняется. "Около 140 человек - сотрудников предприятия - были эвакуированы в защитное сооружение", - говорится в сообщении.
По данным властей, возгорание площадью около 50 квадратных метров было ликвидировано. Пострадавших нет. На месте продолжают работать специальные и экстренные службы.
"ЕвроХим-Белореченские минудобрения" - один из крупнейших производителей минеральных удобрений на юге россии. Как ранее писал Reuters, с начала полномасштабной войны пять крупных химических российских компаний обеспечили более 75% ключевых химикатов для заводов по производству взрывчатых веществ и пороха, поставлявшихся по железной дороге. Как писало агентство, "ЕвроХим" - среди 5 основных поставщиков химических компонентов.
Ранее под ударом, как отмечается, уже были российские заводы, входящие в структуру "ЕвроХима" - "Азот" в Тульской области и "Азот" в Ставропольском крае.
