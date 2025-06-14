Беспилотники атаковали один из крупнейших химических заводов рф "Невинномысский Азот" - ЦПД СНБО

Ночью 14 июня неизвестные беспилотники атаковали один из крупнейших заводов РФ по производству азотных удобрений "Невинномысский Азот" в Ставропольском крае. Об этом сообщил руководитель ЦПД СНБО, лейтенант Андрей Коваленко, пишет УНН.

Невинномысский Азот" в Ставропольском крае был атакован неизвестными объектами - отметил Коваленко.

По данным Коваленко, это критический элемент военно-промышленного комплекса рф. Он производит до миллиона тонн аммиака и более миллиона тонн аммиачной селитры ежегодно - ключевого компонента для взрывчатки и артиллерийских снарядов.

Именно здесь синтезируются меламин, уксусная кислота, метанол и калийная селитра - вещества, которые имеют двойное назначение, и часто используются в производстве ВОГов, фугасов, реактивных зарядов. С 2024 года на заводе развернуто производство водорастворимых удобрений, которые адаптируются к потребностям военной химии - пояснил руководитель ЦПД СНБО.

Напомним

Как ранее писал УНН город невинномысск ставропольского края рф ночью был атакован беспилотниками, ранен человек. На территории города расположено крупное химическое предприятие.