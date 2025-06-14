По ставропольському краю рф вдарили дрони: ймовірно, атакували хімкомбінат, є поранений

ставропольский край рф у ніч на суботу, 14 червня, опинився під атакою дронів. Про це повідомив губернатор регіону володимир володимиров, інформує УНН.

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За його словами, внаслідок атаки по невинномиську одна людина зазнала поранень.

По ворожих безпілотниках відпрацювали системи ППО. Зафіксовано падіння уламків у промзоні невинномиська. За оперативними даними, є постраждалий, надається необхідна медична допомога. На місці працюють оперативні служби. Проводиться обстеження території - написав чиновник.

Тим часом за даними російських пабліків ймовірною ціллю атаки безпілотників було місцевий хімічний комбінат.

Нагадаємо

У ніч на 7 червня українські дрони атакували москву. Про це повідомив мер російської столиці сергій собяін. За його словами, було збито чотири беспілотники, які атакували москву.

Ввечері 5 червня в районі аеропорту брянська пролунали вибухи, після яких повідомлялося про пожежу на нафтобазі в енгельсі саратовської області та атаку на завод "Прогрес" у мічурінську тамбовської області.

Супутникові знімки підтвердили масштабну пожежу на нафтобазі в енгельсі саратовської області. Вона забезпечує паливом військовий аеродром, який раніше вже атакували безпілотники.

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