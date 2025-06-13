В окупованому Криму пролунали вибухи по всьому півострову: що відомо
Київ • УНН
В окупованому Криму вночі 13 червня було зафіксовано проліт дронів та вибухи в різних районах, зокрема біля аеродромів "Саки", "Гвардійське" та "Кіровське". Міноборони рф заявило про збиття 70 БПЛА.
У ніч на 13 червня в тимчасово окупованому Криму було зафіксовано проліт дронів і вибухи. Про це повідомляє УНН із посиланням на моніторингову групу "Кримський вітер".
Деталі
Після 3-ї години ночі в соцмережах почали з’являтися повідомлення про те, що Сімферополь і навколишній район зазнали атаки БПЛА — було чутно масові вибухи та характерне гудіння дронів.
Вибухи також лунали в Євпаторії, Севастополі, Бахчисарайському районі та Феодосії.
Їх було чути над Саками, Новофедорівкою, Качею та в селах між ними. Гучно було й у Кіровському районі.
В Алушті вибухи було чутно здалеку.
"Кримський вітер" повідомляє, що попередньо дрони атакували аеродроми "Саки", "Гвардійське" і "Кіровське".
Крім того, у Перевальному здалеку було чутно вибухи та гудіння безпілотника.
16 травня в Перевальному були вражені склади з боєприпасами. Там базуються 126-та бригада берегової оборони Чорноморського флоту рф і 8-й артилерійський полк.
З Сімферополя в південному напрямку зафіксували стовп диму — в цьому районі розташована газова електростанція, далі — Перевальне.
Міноборони росії стверджує, що над територією Криму нібито знищено 70 БПЛА.
російські ЗМІ заявили про збиття дрона над кримським мостом – уламки впали на дорогу03.06.25, 11:39 • 2752 перегляди
Доповнення
11 червня повідомлялося, що на тимчасово окупованому аеродромі "Саки" сталася пожежа.