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В окупованому Криму пролунали вибухи по всьому півострову: що відомо

Київ • УНН

 • 968 перегляди

В окупованому Криму вночі 13 червня було зафіксовано проліт дронів та вибухи в різних районах, зокрема біля аеродромів "Саки", "Гвардійське" та "Кіровське". Міноборони рф заявило про збиття 70 БПЛА.

В окупованому Криму пролунали вибухи по всьому півострову: що відомо

У ніч на 13 червня в тимчасово окупованому Криму було зафіксовано проліт дронів і вибухи. Про це повідомляє УНН із посиланням на моніторингову групу "Кримський вітер".

Деталі

Після 3-ї години ночі в соцмережах почали з’являтися повідомлення про те, що Сімферополь і навколишній район зазнали атаки БПЛА — було чутно масові вибухи та характерне гудіння дронів.

Вибухи також лунали в Євпаторії, Севастополі, Бахчисарайському районі та Феодосії.

Їх було чути над Саками, Новофедорівкою, Качею та в селах між ними. Гучно було й у Кіровському районі.

В Алушті вибухи було чутно здалеку.

"Кримський вітер" повідомляє, що попередньо дрони атакували аеродроми "Саки", "Гвардійське" і "Кіровське".

Крім того, у Перевальному здалеку було чутно вибухи та гудіння безпілотника.

16 травня в Перевальному були вражені склади з боєприпасами. Там базуються 126-та бригада берегової оборони Чорноморського флоту рф і 8-й артилерійський полк.

З Сімферополя в південному напрямку зафіксували стовп диму — в цьому районі розташована газова електростанція, далі — Перевальне.

Міноборони росії стверджує, що над територією Криму нібито знищено 70 БПЛА.

російські ЗМІ заявили про збиття дрона над кримським мостом – уламки впали на дорогу03.06.25, 11:39 • 2752 перегляди

Доповнення

11 червня повідомлялося, що на тимчасово окупованому аеродромі "Саки" сталася пожежа.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Війна
Євпаторія
Феодосія
Сімферополь
Крим
Севастополь
Tesla
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