російські ЗМІ заявили про збиття дрона над кримським мостом – уламки впали на дорогу
Київ • УНН
Російська ППО нібито збила безпілотник над Кримським мостом. Уламки дрона впали на дорожнє покриття під час руху автомобілів, рух було призупинено на три години.
Над кримським мостом російська ППО нібито збила безпілотник. За даними джерела, уламки дрона впали на дорожнє покриття в момент, коли переправою ще рухались автомобілі, – передає УНН з посиланням на Telegram-канал Mash.
Деталі
Telegram-канал повідомляє, що дрон нібито було збито о 6:00 ранку.
За інформацією Mash, все сталося близько 6 ранку. По реактивному дрону відпрацювала ППО. У цей момент мостом ще їхали машини з боку тамані, уламки впали прямо на дорогу
Також повідомляється, що "внаслідок інциденту ніхто не постраждав, а конструкції мосту не зазнали ушкоджень".
Як повідомляє Mash, рух мостом був "призупинений на три години" – дорожнє полотно перевіряли фахівці, які також прибирали уламки збитого апарата.
Нагадаємо
Як повідомляли УНН, керченський міст у тимчасово окупованому Криму був закритим для руху понад 2,5 години після повідомлень про нічні вибухи