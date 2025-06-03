керченський міст закрили на понад 2,5 години після нічних вибухів: що відомо
Київ • УНН
керченський міст був закритий для руху понад 2,5 години після повідомлень про нічні вибухи. Причиною називають технічне обстеження конструкцій після атаки морських дронів.
керченський міст у тимчасово окупованому Криму був закритим для руху понад 2,5 години після повідомлень про нічні вибухи, повідомляє телеграм-канал "Крымский ветер", пише УНН.
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Як зазначається, пов’язаний з силовими структурами рф канал вказує, що причиною тривалого закриття стало технічне обстеження конструкцій мосту.
У чаті, що стосується роботи керченського мосту, місцеві користувачі масово висловлюють занепокоєння ситуацією.
"Отже, для обстеження конструкцій є підстави, вони можуть бути пошкоджені. Наше джерело повідомляє, що під ранок була атака морських дронів по мосту", - пише "Крымский ветер".
Утім, уже близько 9:20 "Крымский ветер" вказав: "Окупанти пишуть, що Керченський міст відкритий для руху. Значить, на цей раз його конструкції встояли".
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За словами очевидців, вибухи лунали щонайменше двічі протягом ночі.
Уперше - близько 00:17: місцеві фіксували звук польоту ракети або реактивного дрона над красноперекопським районом, після чого в керчі пролунали вибухи та спрацювала росППО.
Друга серія вибухів сталася о 04:54 - також зафіксовано запуск ракет російської ППО.
Зауважується, що міст для руху не закривали під час самих атак. Проте обмеження було запроваджено уже після цього - о 06:07.
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