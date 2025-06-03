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керченський міст закрили на понад 2,5 години після нічних вибухів: що відомо

Київ • УНН

 • 950 перегляди

керченський міст був закритий для руху понад 2,5 години після повідомлень про нічні вибухи. Причиною називають технічне обстеження конструкцій після атаки морських дронів.

керченський міст закрили на понад 2,5 години після нічних вибухів: що відомо

керченський міст у тимчасово окупованому Криму був закритим для руху понад 2,5 години після повідомлень про нічні вибухи, повідомляє телеграм-канал "Крымский ветер", пише УНН.

Деталі

Як зазначається, пов’язаний з силовими структурами рф канал вказує, що причиною тривалого закриття стало технічне обстеження конструкцій мосту.

У чаті, що стосується роботи керченського мосту, місцеві користувачі масово висловлюють занепокоєння ситуацією.

"Отже, для обстеження конструкцій є підстави, вони можуть бути пошкоджені. Наше джерело повідомляє, що під ранок була атака морських дронів по мосту", - пише "Крымский ветер".

Утім, уже близько 9:20 "Крымский ветер" вказав: "Окупанти пишуть, що Керченський міст відкритий для руху. Значить, на цей раз його конструкції встояли".

Керченський міст залишається однією з цілей - речник ВМС03.02.25, 11:24 • 41809 переглядiв

За словами очевидців, вибухи лунали щонайменше двічі протягом ночі.

Уперше - близько 00:17: місцеві фіксували звук польоту ракети або реактивного дрона над красноперекопським районом, після чого в керчі пролунали вибухи та спрацювала росППО.

Друга серія вибухів сталася о 04:54 - також зафіксовано запуск ракет російської ППО.

Зауважується, що міст для руху не закривали під час самих атак. Проте обмеження було запроваджено уже після цього - о 06:07.

керченський міст охороняє велика кількість систем ППО, але з моря жодного захисту немає - Плетенчук 15.11.24, 13:00 • 26802 перегляди

Андрій Кулик

Андрій Кулик

Війна
Керч
Крим
Кримський міст
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