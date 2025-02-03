Керченський міст залишається однією з цілей - речник ВМС

Керченський міст, як був, так й залишається однією з цілей в цьому районі. Про це заявив речник ВМС ЗС Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону, передає УНН.

Вони (росіяни – ред.) намагаються максимально захистити цей об’єкт (Керченський міст – ред.) Ворог очікує, вони готуються до відбиття можливих атак й сказати, що це безпідставні дії теж не можна, тому що звісно цей об’єкт, як залишався, так й залишається однією з цілей в цьому районі - розповів Плетенчук.

Кримський міст має бути зруйнований – Буданов

Доповнення

4 січня моніторингова група "Кримського вітру" повідомляла, що росія втратила майже половину загороджень із барж біля Керченського мосту під час осінньо-зимових штормів.

6 січня Плетенчук заявляв, що росіяни намагаються використовувати будь-яку можливість для того, щоб поновити споруди біля Керченського мосту, які були пошкоджені внаслідок штормів.