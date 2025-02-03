Керченський міст залишається однією з цілей - речник ВМС
Київ • УНН
Речник ВМС ЗС Дмитро Плетенчук підтвердив, що Керченський міст є однією з цілей в регіоні. Росіяни посилюють захист об'єкту та готуються до можливих атак після втрати половини захисних споруд через шторми.
Керченський міст, як був, так й залишається однією з цілей в цьому районі. Про це заявив речник ВМС ЗС Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону, передає УНН.
Вони (росіяни – ред.) намагаються максимально захистити цей об’єкт (Керченський міст – ред.) Ворог очікує, вони готуються до відбиття можливих атак й сказати, що це безпідставні дії теж не можна, тому що звісно цей об’єкт, як залишався, так й залишається однією з цілей в цьому районі
Кримський міст має бути зруйнований – Буданов13.07.24, 16:17 • 63845 переглядiв
Доповнення
4 січня моніторингова група "Кримського вітру" повідомляла, що росія втратила майже половину загороджень із барж біля Керченського мосту під час осінньо-зимових штормів.
6 січня Плетенчук заявляв, що росіяни намагаються використовувати будь-яку можливість для того, щоб поновити споруди біля Керченського мосту, які були пошкоджені внаслідок штормів.