Керченский мост остается одной из целей - спикер ВМС

Керченский мост, как был, так и остается одной из целей в этом районе. Об этом заявил спикер ВМС ВС Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона, передает УНН.

Они (россияне - ред.) пытаются максимально защитить этот объект (Керченский мост - ред.) Враг ожидает, они готовятся к отражению возможных атак и сказать, что это безосновательные действия тоже нельзя, потому что конечно этот объект, как оставался, так и остается одной из целей в этом районе - рассказал Плетенчук.

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4 января мониторинговая группа «Крымского ветра» сообщала, что россия потеряла почти половину заграждений с барж у Керченского моста во время осенне-зимних штормов.

6 января Плетенчук заявлял, что россияне пытаются использовать любую возможность для того, чтобы восстановить сооружения возле Керченского моста, которые были повреждены в результате штормов.