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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Керченский мост остается одной из целей - спикер ВМС

Керченский мост остается одной из целей - спикер ВМС

Киев  •  УНН

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Представитель ВМС ВС Дмитрий Плетенчук подтвердил, что Керченский мост является одной из целей в регионе. Россияне усиливают защиту объекта и готовятся к возможным атакам после потери половины защитных сооружений из-за штормов.

Керченский мост, как был, так и остается одной из целей в этом районе. Об этом заявил спикер ВМС ВС Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона, передает УНН.  

Они (россияне - ред.) пытаются максимально защитить этот объект (Керченский мост - ред.) Враг ожидает, они готовятся к отражению возможных атак и сказать, что это безосновательные действия тоже нельзя, потому что конечно этот объект, как оставался, так и остается одной из целей в этом районе

- рассказал Плетенчук. 

Крымский мост должен быть разрушен - Буданов13.07.24, 16:17 • 63737 просмотров

Дополнение  

4 января мониторинговая группа «Крымского ветра» сообщала, что россия потеряла почти половину заграждений с барж у Керченского моста во время осенне-зимних штормов.  

6 января Плетенчук заявлял, что россияне пытаются использовать любую возможность для того, чтобы восстановить сооружения возле Керченского моста, которые были повреждены в результате штормов.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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