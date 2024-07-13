Стратегическая задача по десакрализации Крыма, в том числе через разрушение Крымского моста, что заставило Россию отвести свои корабли подальше от полуострова.

Об этом заявил глава ГУР МО Кирилл Буданов в интервью NV, пишет УНН.

По словам Буданова, Крымский мост уже не имеет стратегического значения для России, но продолжает быть символом ее имперских амбиций. Он подчеркнул, что уничтожение моста значительно важнее уничтожения военных грузов, таких как эшелон с 60 вагонами техники.

Он отметил, что, в отличие от тысяч единиц вражеской техники, Крымский мост единственный, что объясняет его важность.

Все, что мы делаем, кроме рутинного разрушения логистики и железной дороги, это еще и десакрализация Крыма. Мост должен быть разрушен, мы добились, чтобы россия вывела свои корабли из Крыма как можно дальше - сказал Буданов.

Глава ГУР МО Украины отметил, что вопрос уничтожения моста следует адресовать Генеральному штабу. Он также сообщил, что Главное управление разведки выполняет запланированные действия по этому вопросу.

Напомним,

Кирилл Буданов рассказал, что попытки убить путина были, к сожалению, не удачные.