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рф намагається поновити споруди біля Керченського мосту, які були пошкоджені через шторми - ВМС

рф намагається поновити споруди біля Керченського мосту, які були пошкоджені через шторми - ВМС

Київ • УНН

 • 27856 перегляди

росія намагається відновити захисні споруди біля Керченського мосту, які постраждали від штормів. Окупанти посилили об'єкт ешелонованими системами ППО та збільшили кількість бензовозів для постачання пального.

Росіяни намагаються використовувати будь-яку можливість для того, щоб поновити споруди біля Керченського мосту, які були пошкоджені внаслідок штормів.

Про це заявив речник ВМС ЗС Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону, передає УНН.

Вони намагаються використовувати будь-яку можливість для того, щоб поновити ці споруди. Звісно період штормів доволі тривалий в Чорному морі, в Керченській протоці так само буває доволі бурхливою погода. В цьому сенсі вона вносить корективи в плани російських окупантів, але звісно, що вони вживають максимальних заходів для того, щоб цю споруду захистити

- розповів Плетенчук. 

Росіяни максимально наситили ешелонованими системами ППО Керченський міст.

Поки що тенденцій щодо зменшення їх активності не спостерігається. Ви бачите, що цей об'єкт вони максимально наситили ешелонованими системами ППО, збільшилася кількість бензовозів, це теж не випадковість. Це наслідок використання Керченського мосту для постачання пального

- сказав Плетенчук.

Доповнення

Моніторингова група "Кримського вітру" з посиланням на дані супутникової зйомки повідомляла, що росія втратила майже половину загороджень із барж біля Керченського мосту під час осінньо-зимових штормів.

29 грудня речник ВМС Дмитро Плетенчук заявляв, що шторми в Керченській протоці вже цього року вивели з ладу частину російських загороджень, створених для захисту Керченського мосту.

У вересні повідомлялося, що на острові Тузла поруч із Керченським мостом росіяни встановлюють металеві вежі з платформами, на яких розміщують системи протиповітряної оборони (ППО) для захисту Кримського мосту.

У липні 2024 року глава ГУР МО Кирило Буданов заявляв, що Кримський міст має бути зруйновано.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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