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рф пытается восстановить сооружения возле Керченского моста, которые были повреждены из-за штормов - ВМС

рф пытается восстановить сооружения возле Керченского моста, которые были повреждены из-за штормов - ВМС

Киев  •  УНН

 • 1783 просмотра

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россия пытается восстановить защитные сооружения возле Керченского моста, которые пострадали от штормов. Оккупанты усилили объект эшелонированными системами ПВО и увеличили количество бензовозов для поставки топлива.

Россияне пытаются использовать любую возможность для того, чтобы восстановить сооружения возле Керченского моста, которые были повреждены в результате штормов.

Об этом заявил спикер ВМС ВС Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона, передает УНН.

Они пытаются использовать любую возможность для того, чтобы восстановить эти сооружения. Конечно период штормов довольно длительный в Черном море, в Керченском проливе так же бывает довольно бурной погода. В этом смысле она вносит коррективы в планы российских оккупантов, но конечно, они принимают максимальные меры для того, чтобы это сооружение защитить

- рассказал Плетенчук. 

Россияне максимально насытили эшелонированными системами ПВО Керченский мост.

Пока что тенденций по уменьшению их активности не наблюдается. Вы видите, что этот объект они максимально насытили эшелонированными системами ПВО, увеличилось количество бензовозов, это тоже не случайность. Это следствие использования Керченского моста для поставки горючего

- сказал Плетенчук.

Дополнение

Мониторинговая группа «Крымского ветра» со ссылкой на данные спутниковой съемки сообщала, что россия потеряла почти половину заграждений с барж у Керченского моста во время осенне-зимних штормов.

29 декабря спикер ВМС Дмитрий Плетенчук заявлял, что штормы в Керченском проливе уже в этом году вывели из строя часть российских заграждений, созданных для защиты Керченского моста.

В сентябре сообщалось, что на острове Тузла рядом с Керченским мостом россияне устанавливают металлические башни с платформами, на которых размещают системы противовоздушной обороны (ПВО) для защиты Крымского моста.

В июле 2024 года глава ГУР МО Кирилл Буданов заявлял, что Крымский мост должен быть разрушен.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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