Оккупанты строят башни для систем ПВО вдоль Крымского моста - ЦЖР

На острове Тузла рядом с Керченским мостом россияне устанавливают металлические башни с платформами, на которых размещают системы противовоздушной обороны (ПВО) для защиты Крымского моста. Об этом пишет Центр журналистских расследований, передает УНН.

Детали

ЦЖР обнаружил две такие башни с зенитными ракетно-пушечными комплексами (ЗРГК) «Панцирь-С1М», а также разведал площадку, где хранятся эти и другие конструкции.

Судя по фото- и видеоматериалам, находящимся в открытом доступе, в течение недели оккупанты установили две металлические башни вдоль моста на участке, проложенном по острову Тузла. Визуально их высота 30 - 35 метров над уровнем моря.

На вершине каждой башни россияне разместили ЗРГК «Панцирь-С1М», а точнее - сами боевые модули. Этот комплекс ПВО может размещаться на гусеничном и колесном шасси, а также устанавливаться стационарно, создавая над объектом «купол» безопасности высотой 15 км и радиусом 20 км, в соответствии с тактико-техническими характеристиками этой системы.

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Отмечается, что россияне, вероятно, продолжат устанавливать такие башни вдоль моста, ведь на стройплощадке со стороны г.Керчь замечено с десяток аналогичных секций-трансформеров.

Кроме того, на свежем видео удалось лучше рассмотреть металлических «ежей», которые оккупанты также устанавливают в море для защиты от атак морских дронов.

Напомним,

Движение «АТЕШ» сообщает о деградации конструкционных элементов Крымского моста. Количество комплексов ПВО в Крыму уменьшается, что делает мост более уязвимым.