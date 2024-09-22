Окупанти будують вежі для систем ППО вздовж Кримського мосту - ЦЖР

На острові Тузла поруч з Керченським мостом росіяни встановлюють металеві вежі з платформами, на яких розміщують системи протиповітряної оборони (ППО) для захисту Кримського мосту. Про це пише Центр журналістських розслідувань, передає УНН.

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ЦЖР виявив дві такі башти із зенітними ракетно-гарматними комплексами (ЗРГК) "Панцирь-С1М", а також розвідав майданчик, де зберігаються ці та інші конструкції.

Судячи з фото- та відеоматеріалів, що знаходяться у відкритому доступі, впродовж тижня окупанти встановили дві металеві вежі обабіч мосту на ділянці, прокладеній по острову Тузла. Візуально їх висота 30 – 35 метрів над рівнем моря.

На вершині кожної вежі росіяни розмістили ЗРГК "Панцирь-С1М", а точніше – самі бойові модулі. Цей комплекс ППО може розміщуватись на гусеничному та колісному шасі, а також встановлюватися стаціонарно, створюючи над об’єктом "купол" безпеки вистою 15 км та радіусом 20 км, відповідно до тактико-технічних характеристик цієї системи.

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Зазначається, що росіяни, ймовірно, продовжать встановлювати такі вежі вздовж мосту, адже на будмайданчику зі сторони м.Керч помічено з десяток аналогічних секцій-трансформерів.

Окрім того, на свіжому відео вдалося краще роздивитися металевих "їжаків", які окупанти також встановлюють у морі для захисту від атак морських дронів.

Нагадаємо

Рух "АТЕШ" повідомляє про деградацію конструкційних елементів Кримського мосту. Кількість комплексів ППО в Криму зменшується, що робить міст вразливішим.