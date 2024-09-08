Кримський міст потребує екстреного ремонту - "АТЕШ"
Київ • УНН
Рух "АТЕШ" повідомляє про деградацію конструкційних елементів Кримського мосту. Кількість комплексів ППО в Криму зменшується, що робить міст вразливішим.
Унаслідок отриманих пошкоджень відбувається деградація конструкційних елементів Кримського мосту і він потребує екстреного ремонту. Про це повідомляє Військовий рух українців і кримських татар «АТЕШ», передає УНН.
Повідомляється, що агент «АТЕШ» розвідав Кримський міст, і повідомив, що він потребує екстреного ремонту.
«Унаслідок отриманих пошкоджень відбувається деградація конструкційних елементів мосту, що призводить до осипання його окремих частин. Ставлення до його стану стає дедалі більш зневажливим, уже ніхто не приділяє йому належної уваги», - йдеться в повідомленні.
Також зазначається, що кількість комплексів ППО в окупованому Криму продовжує зменшуватися, що робить міст ще більш уразливим.
Доповнення
Спікер ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук повідомляв, що Кримський міст у якийсь момент припинить існування. Він зазначив, що міст має технічні проблеми і проблеми з безпекою, а росіяни побудували щонайменше дві лінії бонових загороджень.
У липні глава ГУР МО Кирило Буданов заявляв, що Кримський міст має бути зруйнований.
Президент Володимир Зеленський коментуючи, коли буде зруйновано Кримський міст зазначив, що ГУР вміє здивувати інформаційний простір.