Зеленский о Крымском мосте: "ГУР умеет удивить информационное пространство"

Президент Владимир Зеленский комментируя, когда будет разрушен Крымский мост отметил, что ГУР умеет удивить информационное пространство. Об этом он заявил во время форума «Украина 2024. Независимость», передает корреспондент УНН.

Журналистка напомнила Зеленскому, что не так давно ГУР сделало заявление, что есть определенные наработки по Крымскому мосту, и что рано или поздно он будет разрушен.

На просьбу журналистки намекнуть, когда произойдет разрушение Крымского моста, рано или поздно, Зеленский ответил: «ГУР умеет удивить информационное пространство. Я думаю так: если мы хотим, чтобы что-то произошло рано или поздно надо, чтобы оно сначала произошло, а потом сказать об этом».

Дополнение

В июле глава ГУР МО Кирилл Буданов заявлял, что Крымский мост должен быть разрушен.

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