Зеленський про Кримський міст: "ГУР вміє здивувати інформаційний простір"
Київ • УНН
Президент Зеленський прокоментував можливе руйнування Кримського мосту, зазначивши, що ГУР вміє дивувати інформаційний простір. Він підкреслив, що спочатку щось має статися, а потім про це можна говорити.
Президент Володимир Зеленський коментуючи, коли буде зруйновано Кримський міст зазначив, що ГУР вміє здивувати інформаційний простір. Про це він заявив під час форуму "Україна 2024. Незалежність", передає кореспондент УНН.
Журналістка нагадала Зеленському, що не так давно ГУР зробило заяву, що є певні напрацювання щодо Кримського мосту, й що рано, чи пізно його буде зруйновано.
На прохання журналістки натякнути, коли станеться руйнування Кримського мосту, рано чи пізно, Зеленський відповів: "ГУР вміє здивувати інформаційний простір. Я думаю так: якщо ми хочемо, щоб щось сталося рано або пізно треба, щоб воно спочатку сталося, а потім сказати про це".
Доповнення
В липня очільник ГУР МО Кирило Буданов заявляв, що Кримський міст має бути зруйнований.
Плетенчук про Кримський міст: в якийсь момент все ж таки припинить своє існування22.08.24, 11:42 • 18250 переглядiв