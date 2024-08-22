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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Плетенчук о Крымском мосте: в какой-то момент все же прекратит свое существование

Плетенчук о Крымском мосте: в какой-то момент все же прекратит свое существование

Киев  •  УНН

22 августа 2024, 08:42  •  11043 просмотра

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Представитель ВМС ВСУ заявил, что Крымский мост в какой-то момент прекратит существование. Он отметил, что мост имеет технические проблемы и проблемы с безопасностью, а россияне построили как минимум две линии боновых заграждений.

Крымский мост в какой-то момент все же прекратит свое существование. Об этом заявил спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

На вопрос, что известно о состоянии Крымского моста, Плетенчук ответил:

«Они (россияне - ред.) не могут рассчитывать на его полноценное функционирование, как с технической точки зрения, так и с точки зрения безопасности. С технической после получения повреждений не могут и не используют, особенно если брать железную дорогу. Если автомобильную часть моста в принципе меняли после повреждений, то с железной дорогой ситуация сложнее. Безопасность - это то, что в случае воздушных тревог, каких-либо угроз мост перекрывается».

Кроме того, по его словам, сам способ контроля пропуска через мост вносит достаточно много дискомфорта в отдых нелегальных туристов из РФ.

«В любом случае постоянно продолжается работа и в какой-то момент все же этот объект прекратит свое существование», - заявил Плетенчук.

На уточняющий вопрос, как много боновых заграждений настроили россияне, сколько таких линий защиты, Плетенчук отметил: «Как минимум две. В любом случае все это можно считать одним сооружением, одной линией. Могут меняться только ее технические параметры, характеристики. Они там периодически что-то достраивают, но в любом случае проход остается открытым, потому что они осуществляют судоходство незаконно, потому что эта акватория официально закрыта Украиной, это территориальные воды Украины».

Дополнение

В ночь на 16 августа оккупанты сообщили о перекрытии Крымского моста.

В июле 2024 года глава ГУР МО Кирилл Буданов заявлял, что Крымский мост должен быть разрушен.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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