Крымский мост нуждается в экстренном ремонте - "АТЕШ"

В результате полученных повреждений происходит деградация конструкционных элементов Крымского моста и он нуждается в экстренном ремонте. Об этом сообщает Военное движение украинцев и крымских татар "АТЕШ", передает УНН.

Сообщается, что агент "АТЕШ" разведал Крымский мост, и сообщил что он нуждается в экстренном ремонте.

"В результате полученных повреждений происходит деградация конструкционных элементов моста, что приводит к осыпанию его отдельных частей. Отношение к его состоянию становится все более пренебрежительным, уже никто не уделяет ему должного внимания", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что количество комплексов ПВО в оккупированном Крыму продолжает уменьшаться, что делает мост еще более уязвимым.

Дополнение

Спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук сообщал, что Крымский мост в какой-то момент прекратит существование. Он отметил, что мост имеет технические проблемы и проблемы с безопасностью, а россияне построили по меньшей мере две линии боновых заграждений.

В июле глава ГУР МО Кирилл Буданов заявлял, что Крымский мост должен быть разрушен.

Президент Владимир Зеленский комментируя, когда будет разрушен Крымский мост отметил, что ГУР умеет удивить информационное пространство.