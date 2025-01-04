рф уже втратила майже половину загороджень із барж біля Керченського мосту

росія втратила майже половину загороджень із барж біля Керченського мосту під час осінньо-зимових штормів. Про це повідомляє моніторингова група "Кримського вітру" з посиланням на дані супутникової зйомки, передає УНН.

"Під час осінньо-зимових штормів росія вже втратила майже половину загороджень із барж біля Керченського мосту, але їх відновленням не займаються", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що на свіжому супутниковому знімку можна нарахувати 18 барж, тоді як 8 листопада 2024 року по обидва боки судноплавного каналу в Керченській протоці було зафіксовано 34 скріплених між собою плавзасоби у два ряди.

8 грудня в протоці залишилося вже 18 барж і за час, що минув після цього, росія не намагалася відновити загородження.

Доповнення

29 грудня речник ВМС Дмитро Плетенчук заявляв, що шторми в Керченській протоці вже цього року вивели з ладу частину російських загороджень, створених для захисту Керченського мосту.

У вересні повідомлялося, що на острові Тузла поруч із Керченським мостом росіяни встановлюють металеві вежі з платформами, на яких розміщують системи протиповітряної оборони (ППО) для захисту Кримського мосту.

У липні 2024 року глава ГУР МО Кирило Буданов заявляв, що Кримський міст має бути зруйновано.