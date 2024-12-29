Защитные сооружения Керченского моста могли выйти из строя - ВМС

Штормы в Керченском проливе уже в этом году вывели из строя часть российских заграждений, созданных для защиты Керченского моста.

Об этом сообщил спикер ВМС Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона, передает УНН.

Вследствие штормов еще в этом году, в достаточно большом количестве они вышли из строя, не выполняют свой функционал. Эту информацию надо еще проверять. Но по имеющейся информации, можем сделать выводы, что природа всегда вмешивается ... Сезон штормов еще не закончился - еще как минимум, 2-3 месяца будет продолжаться такая достаточно суровая погода в море