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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Защитные сооружения Керченского моста могли выйти из строя - ВМС

Защитные сооружения Керченского моста могли выйти из строя - ВМС

Киев  •  УНН

 • 5342 просмотра

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Спикер ВМС сообщил о выходе из строя части российских заграждений Керченского моста из-за штормов. Сезон штормов продлится еще 2-3 месяца.

Штормы в Керченском проливе уже в этом году вывели из строя часть российских заграждений, созданных для защиты Керченского моста.

Об этом сообщил спикер ВМС Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона, передает УНН.

Вследствие штормов еще в этом году, в достаточно большом количестве они вышли из строя, не выполняют свой функционал. Эту информацию надо еще проверять. Но по имеющейся информации, можем сделать выводы, что природа всегда вмешивается ... Сезон штормов еще не закончился - еще как минимум, 2-3 месяца будет продолжаться такая достаточно суровая погода в море

- рассказал Плетенчук. 

Он добавил, что такие «изменения в системе заграждения вполне ожидаемы».

Напомним 

В Черном море по состоянию на утро 29 декабря находится один вражеский корабль, который является носителем крылатых ракет «Калибр», ракеты на нем отсутствуют. 

Ирина Колесник

Ирина Колесник

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