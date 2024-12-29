Захисні споруди Керченського мосту могли вийти з ладу - ВМС
Київ • УНН
Речник ВМС повідомив про вихід з ладу частини російських загороджень Керченського мосту через шторми. Сезон штормів триватиме ще 2-3 місяці.
Шторми в Керченській протоці вже цього року вивели з ладу частину російських загороджень, створених для захисту Керченського мосту.
Про це повідомив речник ВМС Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону, передає УНН.
Внаслідок штормів ще у цьому році, в достатньо великій кількості вони вийшли з ладу, не виконують свій функціонал. Цю інформацію треба ще перевіряти. Але за наявною інформацією, можемо зробити висновки, що природа завжди втручається… Сезон штормів ще не закінчився – ще як мінімум, 2-3 місяці триватиме таке досить сувора погода в морі
Він додав, що такі "зміни в системі загородження цілком очікуванні".
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