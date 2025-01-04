рф уже потеряла почти половину заграждений из барж у Керченского моста
Киев • УНН
Спутниковые снимки показали сокращение количества защитных барж у Керченского моста с 34 до 18 единиц из-за осенне-зимних штормов. россия не предпринимает попыток восстановить утраченные заграждения.
россия потеряла почти половину заграждений из барж у Керченского моста во время осенне-зимних штормов. Об этом сообщает мониторинговая группа "Крымского ветра" со ссылкой на данные спутниковой съемки, передает УНН.
"Во время осенне-зимних штормов россия уже потеряла почти половину заграждений из барж у Керченского моста, но их восстановлением не занимаются", - говориться в сообщении.
Отмечается, что на свежем спутниковом снимке можно насчитать 18 барж, в то время как 8 ноября 2024 с обеих сторон судоходного канала в Керченском проливе было зафиксировано 34 скрепленных между собой плавсредств в два ряда.
8 декабря в проливе осталось уже 18 барж и за прошедшее после этого время россия не пыталась восстановить заграждения.
Дополнение
29 декабря спикер ВМС Дмитрий Плетенчук заявлял, что штормы в Керченском проливе уже в этом году вывели из строя часть российских заграждений, созданных для защиты Керченского моста.
В сентябре сообщалось, что на острове Тузла рядом с Керченским мостом россияне устанавливают металлические башни с платформами, на которых размещают системы противовоздушной обороны (ПВО) для защиты Крымского моста.
В июле 2024 года глава ГУР МО Кирилл Буданов заявлял, что Крымский мост должен быть разрушен.