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керченский мост закрыли на более 2,5 часов после ночных взрывов: что известно

Киев • УНН

 • 226 просмотра

керченский мост был закрыт для движения более 2,5 часов после сообщений о ночных взрывах. Причиной называют техническое обследование конструкций после атаки морских дронов.

керченский мост закрыли на более 2,5 часов после ночных взрывов: что известно

Керченский мост во временно оккупированном Крыму был закрыт для движения более 2,5 часов после сообщений о ночных взрывах, сообщает телеграм-канал "Крымский ветер", пишет УНН.

Детали

Как отмечается, связанный с силовыми структурами рф канал указывает, что причиной длительного закрытия стало техническое обследование конструкций моста.

В чате, касающемся работы керченского моста, местные пользователи массово выражают обеспокоенность ситуацией.

"Следовательно, для обследования конструкций есть основания, они могут быть повреждены. Наш источник сообщает, что под утро была атака морских дронов по мосту", - пишет "Крымский ветер".

Впрочем, уже около 9:20 "Крымский ветер" указал: "Оккупанты пишут, что Керченский мост открыт для движения. Значит, на этот раз его конструкции устояли".

Керченский мост остается одной из целей - спикер ВМС03.02.25, 11:24 • 41809 просмотров

По словам очевидцев, взрывы раздавались по меньшей мере дважды в течение ночи.

Впервые - около 00:17: местные фиксировали звук полета ракеты или реактивного дрона над красноперекопским районом, после чего в керчи прогремели взрывы и сработала росПВО.

Вторая серия взрывов произошла в 04:54 - также зафиксирован запуск ракет российской ПВО.

Отмечается, что мост для движения не закрывали во время самих атак. Однако ограничение было введено уже после этого - в 06:07.

керченский мост охраняет большое количество систем ПВО, но с моря никакой защиты нет - Плетенчук15.11.24, 13:00 • 26802 просмотра

Андрей Кулик

Андрей Кулик

Война
Керчь
Крым
Крымский мост
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