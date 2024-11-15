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керченский мост охраняет большое количество систем ПВО, но с моря никакой защиты нет - Плетенчук

керченский мост охраняет большое количество систем ПВО, но с моря никакой защиты нет - Плетенчук

Киев  •  УНН

 • 7215 просмотра

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россия полностью потеряла возможность защищать Керченский мост с моря, где раньше было 10 кораблей. Оккупанты компенсируют это большим количеством систем ПВО, создавая плотную воздушную защиту.

россия усиливает охрану керченского моста, сосредотачивая защиту в воздухе из-за отсутствия кораблей в этом районе.

Об этом заявил спикер ВМС Дмитрий Плетенчук во время брифинга, передает УНН.

рф очень старается защитить крымский (керченский - ред.) мост. Так было и раньше, сейчас не имея возможности защищать его с моря, сейчас там 0 кораблей, а раньше было 10. В общем, они вынуждены сейчас сужать этот проход

- сказал Плетенчук.

По его словам, сейчас мост охраняют только с воздуха.

Сейчас для охраны они используют большое количество систем ПВО и стягивают все возможные варианты, чтобы создать максимально плотный купол защиты над этим объектом

- добавил представитель ВМС.

Напомним 

На городской набережной Керчи скопились остатки боновых перегородок, которыми рф пытается противостоять украинским беспилотникам.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

Войнаполитика
krymКрым
krimskii-mostКрымский мост