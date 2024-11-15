керченский мост охраняет большое количество систем ПВО, но с моря никакой защиты нет - Плетенчук
Киев • УНН
россия полностью потеряла возможность защищать Керченский мост с моря, где раньше было 10 кораблей. Оккупанты компенсируют это большим количеством систем ПВО, создавая плотную воздушную защиту.
россия усиливает охрану керченского моста, сосредотачивая защиту в воздухе из-за отсутствия кораблей в этом районе.
Об этом заявил спикер ВМС Дмитрий Плетенчук во время брифинга, передает УНН.
рф очень старается защитить крымский (керченский - ред.) мост. Так было и раньше, сейчас не имея возможности защищать его с моря, сейчас там 0 кораблей, а раньше было 10. В общем, они вынуждены сейчас сужать этот проход
По его словам, сейчас мост охраняют только с воздуха.
Сейчас для охраны они используют большое количество систем ПВО и стягивают все возможные варианты, чтобы создать максимально плотный купол защиты над этим объектом
Напомним
На городской набережной Керчи скопились остатки боновых перегородок, которыми рф пытается противостоять украинским беспилотникам.