керченский мост охраняет большое количество систем ПВО, но с моря никакой защиты нет - Плетенчук

россия усиливает охрану керченского моста, сосредотачивая защиту в воздухе из-за отсутствия кораблей в этом районе.

Об этом заявил спикер ВМС Дмитрий Плетенчук во время брифинга, передает УНН.

рф очень старается защитить крымский (керченский - ред.) мост. Так было и раньше, сейчас не имея возможности защищать его с моря, сейчас там 0 кораблей, а раньше было 10. В общем, они вынуждены сейчас сужать этот проход