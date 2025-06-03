российские СМИ заявили о сбитии дрона над крымским мостом – обломки упали на дорогу

Над крымским мостом российская ПВО якобы сбила беспилотник. По данным источника, обломки дрона упали на дорожное покрытие в момент, когда переправой еще двигались автомобили, – передает УНН со ссылкой на Telegram-канал Mash.

Telegram-канал сообщает, что дрон якобы был сбит в 6:00 утра.

По информации Mash, все произошло около 6 утра. По реактивному дрону отработала ПВО. В этот момент по мосту еще ехали машины со стороны тамани, обломки упали прямо на дорогу