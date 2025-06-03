российские СМИ заявили о сбитии дрона над крымским мостом – обломки упали на дорогу

$41.620.09
47.500.43
ukenru
Политолог о результатах переговоров в Стамбуле: демонстрация Трампу, что рф не хочет мира
Эксклюзив
08:15 • 5102 просмотра

Политолог о результатах переговоров в Стамбуле: демонстрация Трампу, что рф не хочет мира

Эксклюзив
07:51 • 18180 просмотра

Авиация на грани: эксперт объяснил, почему замена “советского парка” сейчас невозможна

Эксклюзив
06:00 • 16221 просмотра

Выборы в Южной Корее: изменится ли поддержка Украины после результатов

2 июня, 18:59 • 63316 просмотра

Второй раунд переговоров в Стамбуле: о чем договорились Украина и россия

2 июня, 14:39 • 79348 просмотра

Украина и рф договорились обменять всех тяжелобольных и военнопленных в возрасте до 25 лет - Умеров

2 июня, 14:21 • 104424 просмотра

Украина предложила россии новую встречу до конца июня

2 июня, 13:07 • 113893 просмотра

Украина на переговорах в Стамбуле передала рф список детей для возвращения и ждет ответа - Ермак

2 июня, 11:49 • 196094 просмотра

Trade-In набирает обороты: украинцы обновляют технику быстрее американцев

Эксклюзив
2 июня, 06:01 • 168581 просмотра

Расстройства пищевого поведения у взрослых и детей: почему возникают и как бороться

Эксклюзив
1 июня, 14:33 • 164181 просмотра

Неделя для коммуникаций и обучения: астропрогноз на 2-8 июня

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+27°
2.7м/с
49%
749мм
Популярные новости

На моторном заводе в нижегородской области рф взорвалась фура: в сети появилось видео

2 июня, 23:33 • 24356 просмотра

ISW: Отказ рф предоставить проект "меморандума" до встречи в Стамбуле сорвал переговоры

3 июня, 01:38 • 32074 просмотра

Присвоила более 400 тысяч: в Днепропетровской области будут судить директора учебного заведения

3 июня, 02:10 • 17425 просмотра

В Чернигове возросло количество раненых в результате ночной атаки: подробности от ГВА

3 июня, 02:41 • 20428 просмотра

"Меморандум" о мире от рф: российские СМИ обнародовали полный список "хотелок" кремля

03:12 • 23732 просмотра
публикации

Авиация на грани: эксперт объяснил, почему замена “советского парка” сейчас невозможна
Эксклюзив

07:51 • 18180 просмотра

Сезонные овощи и фрукты, которые созревают в июне и что из них приготовить

07:30 • 12496 просмотра

Второй раунд переговоров в Стамбуле: о чем договорились Украина и россия

2 июня, 18:59 • 63316 просмотра

Trade-In набирает обороты: украинцы обновляют технику быстрее американцев

2 июня, 11:49 • 196094 просмотра

Лимиты на переводы с карты на карту, прохождение ВЛК, увеличение стоимости техосмотра авто: что ждет украинцев с 1 июня

1 июня, 04:00 • 353502 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Рустем Умєров

Юн Сок Ёль

Олег Кипер

Актуальные места

Украина

Соединённые Штаты

Стамбул

Одесса

Турция

Реклама
УНН Lite

Кэмерон после "Аватара" экранизирует роман "Дьяволы" - о демонах, ведьмах и апокалиптических монстрах

07:52 • 4440 просмотра

Белый дом показал новый официальный портрет Трампа с очень показательными деталями

07:15 • 9176 просмотра

Новый “Франкенштейн” от Гильермо дель Торо всколыхнул сеть: тизер ленты набрал миллионы просмотров

06:54 • 8206 просмотра

50 Cent хочет поговорить с Трампом о возможном помиловании Diddy - TMZ

2 июня, 07:53 • 136837 просмотра

1 июня - День молока: рецепты любимых молочных коктейлей

1 июня, 12:31 • 142911 просмотра
Актуальное

Шахед-136

Тесла Модель Y

Нефть марки Brent

Северный поток

Калибр (семейство ракет)

российские СМИ заявили о сбитии дрона над крымским мостом – обломки упали на дорогу

Киев • УНН

 • 392 просмотра

Российская ПВО якобы сбила беспилотник над Крымским мостом. Обломки дрона упали на дорожное покрытие во время движения автомобилей, движение было приостановлено на три часа.

российские СМИ заявили о сбитии дрона над крымским мостом – обломки упали на дорогу

Над крымским мостом российская ПВО якобы сбила беспилотник. По данным источника, обломки дрона упали на дорожное покрытие в момент, когда переправой еще двигались автомобили, – передает УНН со ссылкой на Telegram-канал Mash.

Детали

Telegram-канал сообщает, что дрон якобы был сбит в 6:00 утра.

По информации Mash, все произошло около 6 утра. По реактивному дрону отработала ПВО. В этот момент по мосту еще ехали машины со стороны тамани, обломки упали прямо на дорогу

- сообщает Mash. 

Также сообщается, что "в результате инцидента никто не пострадал, а конструкции моста не получили повреждений".

Как сообщает Mash, движение по мосту было "приостановлено на три часа" – дорожное полотно проверяли специалисты, которые также убирали обломки сбитого аппарата. 

Напомним

Как сообщали УНН, керченский мост во временно оккупированном Крыму был закрыт для движения более 2,5 часов после сообщений о ночных взрывах 

Андрей Кулик

Андрей Кулик

Война
Керчь
Крым
Крымский мост
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9