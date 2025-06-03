российские СМИ заявили о сбитии дрона над крымским мостом – обломки упали на дорогу
Киев • УНН
Российская ПВО якобы сбила беспилотник над Крымским мостом. Обломки дрона упали на дорожное покрытие во время движения автомобилей, движение было приостановлено на три часа.
Над крымским мостом российская ПВО якобы сбила беспилотник. По данным источника, обломки дрона упали на дорожное покрытие в момент, когда переправой еще двигались автомобили, – передает УНН со ссылкой на Telegram-канал Mash.
Детали
Telegram-канал сообщает, что дрон якобы был сбит в 6:00 утра.
По информации Mash, все произошло около 6 утра. По реактивному дрону отработала ПВО. В этот момент по мосту еще ехали машины со стороны тамани, обломки упали прямо на дорогу
Также сообщается, что "в результате инцидента никто не пострадал, а конструкции моста не получили повреждений".
Как сообщает Mash, движение по мосту было "приостановлено на три часа" – дорожное полотно проверяли специалисты, которые также убирали обломки сбитого аппарата.
Напомним
Как сообщали УНН, керченский мост во временно оккупированном Крыму был закрыт для движения более 2,5 часов после сообщений о ночных взрывах