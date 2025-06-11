Во временно оккупированном Крыму горит аэродром "Саки": снимки со спутника

Во временно оккупированном Крыму произошел пожар на аэродроме "Саки". Горят взлетная полоса и склады, сообщает мониторинговая группа "Крымского ветра", пишет УНН.

Детали

"На аэродроме "Саки" в Новофедоровке - пожар, сообщает мониторинговая группа "Крымского ветра" со ссылкой на данные спутниковой съемки", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пожар произошел на взлетной полосе и на складах.

Возможно, снова курят, где угодно. А может просто попало чем-то. Аэродромы часто горят в последнее время - сделал ироничное предположение автор сообщения.

Дополнение

Агенты АТЕШ из числа российских военнослужащих сообщают, что после успешного уничтожения российской РЛС 96Л6Е 25 апреля в районе Саки оккупанты встревожены и даже в панике.

Оккупированный Крым подвергся массированной атаке беспилотников. Местные жители сообщают о взрывах в Евпатории, Ялте, Феодосии и других городах, предварительно. ПВО оккупантов сбила более 10 целей.