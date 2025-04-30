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У Криму окупанти в паніці після знищення РЕБ, готуються до оборони - партизани

Київ • УНН

 • 1744 перегляди

Агенти АТЕШ повідомляють про паніку серед окупантів в Криму після успішного знищення РЛС 96Л6Е. Ворог очікує ударів по військових цілях та готує облави.

У Криму окупанти в паніці після знищення РЕБ, готуються до оборони - партизани

Агенти АТЕШ з числа російських військовослужбовців повідомляють, що після успішного знищення російської РЛС 96Л6Е 25 квітня в районі Саків окупанти стривожені і навіть у паніці. Про це пише УНН з посиланням на акаунт організації у Telegram.

Деталі

Окупанти фіксують, що Сили оборони України націлені на очищення неба над півостровом від російських засобів РЕБ із подальшим масованим ударом по військових цілях. І вже вживають активних заходів щодо для оборони.

У Криму окупанти готують облави на проукраїнських активістів - АТЕШ25.04.25, 16:44 • 3029 переглядiв

Агенти "АТЕШ" продовжують відслідковувати пересування та розміщення таких установок і передають їх координати Силам оборони України – наголосили в АТЕШ.

Нагадаємо

російські окупанти почали масово переміщати техніку та засоби протиповітряної оборони (ППО) по всьому Кримському півострові. Агенти військово-партизанського руху "АТЕШ" інформують у Telegram-каналі, що таким чином рф намагається посилити заходи безпеки

Лілія Набока

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