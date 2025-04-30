В Крыму оккупанты в панике после уничтожения РЭБ, готовятся к обороне – партизаны
Киев • УНН
Агенты АТЭШ сообщают о панике среди оккупантов в Крыму после успешного уничтожения РЛС 96Л6Е. Враг ожидает ударов по военным целям и готовит облавы.
Агенты АТЕШ из числа российских военнослужащих сообщают, что после успешного уничтожения российской РЛС 96Л6Е 25 апреля в районе Саки оккупанты встревожены и даже в панике. Об этом пишет УНН со ссылкой на аккаунт организации в Telegram.
Детали
Оккупанты фиксируют, что Силы обороны Украины нацелены на очистку неба над полуостровом от российских средств РЭБ с последующим массированным ударом по военным целям. И уже принимают активные меры по обороне.
В Крыму оккупанты готовят облавы на проукраинских активистов – АТЕШ 25.04.25, 16:44 • 3029 просмотров
Агенты "АТЕШ" продолжают отслеживать передвижение и размещение таких установок и передают их координаты Силам обороны Украины – подчеркнули в АТЕШ.
Напомним
российские оккупанты начали массово перемещать технику и средства противовоздушной обороны (ПВО) по всему Крымскому полуострову. Агенты военно-партизанского движения "АТЕШ" информируют в Telegram-канале, что таким образом рф пытается усилить меры безопасности