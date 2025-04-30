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В Крыму оккупанты в панике после уничтожения РЭБ, готовятся к обороне – партизаны

Киев • УНН

 • 1354 просмотра

Агенты АТЭШ сообщают о панике среди оккупантов в Крыму после успешного уничтожения РЛС 96Л6Е. Враг ожидает ударов по военным целям и готовит облавы.

В Крыму оккупанты в панике после уничтожения РЭБ, готовятся к обороне – партизаны

Агенты АТЕШ из числа российских военнослужащих сообщают, что после успешного уничтожения российской РЛС 96Л6Е 25 апреля в районе Саки оккупанты встревожены и даже в панике. Об этом пишет УНН со ссылкой на аккаунт организации в Telegram.

Детали

Оккупанты фиксируют, что Силы обороны Украины нацелены на очистку неба над полуостровом от российских средств РЭБ с последующим массированным ударом по военным целям. И уже принимают активные меры по обороне.

В Крыму оккупанты готовят облавы на проукраинских активистов – АТЕШ 25.04.25, 16:44 • 3029 просмотров

Агенты "АТЕШ" продолжают отслеживать передвижение и размещение таких установок и передают их координаты Силам обороны Украины – подчеркнули в АТЕШ.

Напомним

российские оккупанты начали массово перемещать технику и средства противовоздушной обороны (ПВО) по всему Крымскому полуострову. Агенты военно-партизанского движения "АТЕШ" информируют в Telegram-канале, что таким образом рф пытается усилить меры безопасности

Лилия Набока

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