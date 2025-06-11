В тимчасово окупованому Криму палає аеродром "Саки": знімки з супутника

В тимчасово окупованому Криму сталася пожежа на аеродромі "Саки". Палають злітна смуга і склади, повідомляє моніторингова група "Кримського вітру", пише УНН.

"На аеродромі "Саки" у Новофедорівці - пожежа, повідомляє моніторингова група "Кримського вітру" з посиланням на дані супутникової зйомки", - говориться в повідомленні.

Зазначається, що пожежа сталася на злітній смузі та на складах.

Можливо, знову курять, де завгодно. А може просто потрапило чимось. Аеродроми часто горять останнім часом