В тимчасово окупованому Криму палає аеродром "Саки": знімки з супутника
Київ • УНН
В окупованому Криму на аеродромі "Саки" виникла пожежа, охопивши злітну смугу та склади. Окупанти в паніці після знищення РЛС та масованої атаки дронів.
В тимчасово окупованому Криму сталася пожежа на аеродромі "Саки". Палають злітна смуга і склади, повідомляє моніторингова група "Кримського вітру", пише УНН.
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"На аеродромі "Саки" у Новофедорівці - пожежа, повідомляє моніторингова група "Кримського вітру" з посиланням на дані супутникової зйомки", - говориться в повідомленні.
Зазначається, що пожежа сталася на злітній смузі та на складах.
Можливо, знову курять, де завгодно. А може просто потрапило чимось. Аеродроми часто горять останнім часом
Доповнення
Агенти АТЕШ з числа російських військовослужбовців повідомляють, що після успішного знищення російської РЛС 96Л6Е 25 квітня в районі Саків окупанти стривожені і навіть у паніці.
Окупований Крим зазнав масованої атаки безпілотників. Місцеві жителі повідомляють про вибухи в Євпаторії, Ялті, Феодосії та інших містах, попередньо. ППО окупантів збила понад 10 цілей.