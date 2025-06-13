В оккупированном Крыму прогремели взрывы по всему полуострову: что известно

В ночь на 13 июня во временно оккупированном Крыму были зафиксированы пролет дронов и взрывы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на мониторинговую группу "Крымский ветер".

Детали

После 3-х часов ночи в соцсетях начали появляться сообщения о том, что Симферополь и окрестности подверглись атаке БПЛА — были слышны массовые взрывы и характерное гудение дронов.

Взрывы также раздавались в Евпатории, Севастополе, Бахчисарайском районе и Феодосии.

Их было слышно над Саками, Новофедоровкой, Качей и в селах между ними. Громко было и в Кировском районе.

В Алуште взрывы были слышны издалека.

"Крымский ветер" сообщает, что предварительно дроны атаковали аэродромы "Саки", "Гвардейское" и "Кировское".

Кроме того, в Перевальном издалека были слышны взрывы и гудение беспилотника.

16 мая в Перевальном были поражены склады с боеприпасами. Там базируются 126-я бригада береговой обороны Черноморского флота рф и 8-й артиллерийский полк.

Из Симферополя в южном направлении зафиксировали столб дыма — в этом районе расположена газовая электростанция, дальше — Перевальное.

Минобороны россии утверждает, что над территорией Крыма якобы уничтожено 70 БПЛА.

российские СМИ заявили о сбитии дрона над крымским мостом – обломки упали на дорогу

Дополнение

11 июня сообщалось, что на временно оккупированном аэродроме "Саки" произошел пожар.