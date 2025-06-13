В оккупированном Крыму прогремели взрывы по всему полуострову: что известно
Киев • УНН
В оккупированном Крыму ночью 13 июня был зафиксирован пролет дронов и взрывы в разных районах, в частности возле аэродромов "Саки", "Гвардейское" и "Кировское". Минобороны рф заявило о сбитии 70 БПЛА.
В ночь на 13 июня во временно оккупированном Крыму были зафиксированы пролет дронов и взрывы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на мониторинговую группу "Крымский ветер".
Детали
После 3-х часов ночи в соцсетях начали появляться сообщения о том, что Симферополь и окрестности подверглись атаке БПЛА — были слышны массовые взрывы и характерное гудение дронов.
Взрывы также раздавались в Евпатории, Севастополе, Бахчисарайском районе и Феодосии.
Их было слышно над Саками, Новофедоровкой, Качей и в селах между ними. Громко было и в Кировском районе.
В Алуште взрывы были слышны издалека.
"Крымский ветер" сообщает, что предварительно дроны атаковали аэродромы "Саки", "Гвардейское" и "Кировское".
Кроме того, в Перевальном издалека были слышны взрывы и гудение беспилотника.
16 мая в Перевальном были поражены склады с боеприпасами. Там базируются 126-я бригада береговой обороны Черноморского флота рф и 8-й артиллерийский полк.
Из Симферополя в южном направлении зафиксировали столб дыма — в этом районе расположена газовая электростанция, дальше — Перевальное.
Минобороны россии утверждает, что над территорией Крыма якобы уничтожено 70 БПЛА.
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Дополнение
11 июня сообщалось, что на временно оккупированном аэродроме "Саки" произошел пожар.