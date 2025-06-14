По ставропольскому краю рф ударили дроны: вероятно, атаковали химкомбинат, есть раненый
Киев • УНН
Город невинномысск ставропольского края рф ночью был атакован беспилотниками, ранен человек. На территории города расположено крупное химическое предприятие.
ставропольский край рф в ночь на субботу, 14 июня, оказался под атакой дронов. Об этом сообщил губернатор региона владимир владимиров, информирует УНН.
Детали
По его словам, в результате атаки по невинномысску один человек получил ранения.
По вражеским беспилотникам отработали системы ПВО. Зафиксировано падение обломков в промзоне невинномысска. По оперативным данным, есть пострадавший, оказывается необходимая медицинская помощь. На месте работают оперативные службы. Проводится обследование территории
Тем временем по данным российских пабликов вероятной целью атаки беспилотников был местный химический комбинат.
Напомним
В ночь на 7 июня украинские дроны атаковали москву. Об этом сообщил мэр российской столицы сергей собянин. По его словам, были сбиты четыре беспилотника, которые атаковали москву.
Вечером 5 июня в районе аэропорта брянска прогремели взрывы, после которых сообщалось о пожаре на нефтебазе в энгельсе саратовской области и атаке на завод "Прогресс" в мичуринске тамбовской области.
Спутниковые снимки подтвердили масштабный пожар на нефтебазе в энгельсе саратовской области. Она обеспечивает топливом военный аэродром, который ранее уже атаковали беспилотники.
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