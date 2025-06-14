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По ставропольскому краю рф ударили дроны: вероятно, атаковали химкомбинат, есть раненый

Киев • УНН

 • 1434 просмотра

Город невинномысск ставропольского края рф ночью был атакован беспилотниками, ранен человек. На территории города расположено крупное химическое предприятие.

По ставропольскому краю рф ударили дроны: вероятно, атаковали химкомбинат, есть раненый

ставропольский край рф в ночь на субботу, 14 июня, оказался под атакой дронов. Об этом сообщил губернатор региона владимир владимиров, информирует УНН.

Детали

По его словам, в результате атаки по невинномысску один человек получил ранения.

По вражеским беспилотникам отработали системы ПВО. Зафиксировано падение обломков в промзоне невинномысска. По оперативным данным, есть пострадавший, оказывается необходимая медицинская помощь. На месте работают оперативные службы. Проводится обследование территории

- написал чиновник.

Тем временем по данным российских пабликов вероятной целью атаки беспилотников был местный химический комбинат.

Напомним

В ночь на 7 июня украинские дроны атаковали москву. Об этом сообщил мэр российской столицы сергей собянин. По его словам, были сбиты четыре беспилотника, которые атаковали москву.

Вечером 5 июня в районе аэропорта брянска прогремели взрывы, после которых сообщалось о пожаре на нефтебазе в энгельсе саратовской области и атаке на завод "Прогресс" в мичуринске тамбовской области.

Спутниковые снимки подтвердили масштабный пожар на нефтебазе в энгельсе саратовской области. Она обеспечивает топливом военный аэродром, который ранее уже атаковали беспилотники.

В оккупированном Крыму прогремели взрывы по всему полуострову: что известно13.06.25, 09:26 • 3282 просмотра

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

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