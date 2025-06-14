Безпілотники атакували один із найбільших хімічних заводів рф "Невинномиський Азот" - ЦПД РНБО

Уночі 14 червня невідомі безпілотники атакували один із найбільших заводів РФ із виробництва азотни добрив "Невинномиський Азот" в Ставропольському краї. Про це повідомив керівник ЦПД РНБО, лейтенант Андрій Коваленко, пише УНН.

Невинномиський Азот" в Ставропольському краї був атакований невідомими обʼєктами - зазначив Коваленко.

За даними Коваленка, це критичний елемент військово-промислового комплексу рф. Він виробляє до мільйона тонн аміаку та понад мільйон тонн аміачної селітри щороку - ключового компонента для вибухівки та артилерійських снарядів.

Саме тут синтезуються меламін, оцтова кислота, метанол і калійна селітра - речовини, які мають подвійне призначення, і часто використовуються у виробництві ВОГів, фугасів, реактивних зарядів. З 2024 року на заводі розгорнуто виробництво водорозчинних добрив, які адаптуються до потреб військової хімії - пояснив керівник ЦПД РНБО.

Нагадаємо

Як раніше писав УНН місто невинномиськ ставропольського краю рф уночі було атаковане безпілотниками, поранено людину. На території міста розташоване велике хімічне підприємство.