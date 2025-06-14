Безпілотники атакували один із найбільших хімічних заводів рф "Невинномиський Азот" - ЦПД РНБО
Київ • УНН
Вночі 14 червня невідомі БПЛА атакували російський завод "Невинномиський Азот", який є критичним для ВПК рф, виробляючи компоненти для вибухівки та артилерійських снарядів.
Уночі 14 червня невідомі безпілотники атакували один із найбільших заводів РФ із виробництва азотни добрив "Невинномиський Азот" в Ставропольському краї. Про це повідомив керівник ЦПД РНБО, лейтенант Андрій Коваленко, пише УНН.
Невинномиський Азот" в Ставропольському краї був атакований невідомими обʼєктами
За даними Коваленка, це критичний елемент військово-промислового комплексу рф. Він виробляє до мільйона тонн аміаку та понад мільйон тонн аміачної селітри щороку - ключового компонента для вибухівки та артилерійських снарядів.
Саме тут синтезуються меламін, оцтова кислота, метанол і калійна селітра - речовини, які мають подвійне призначення, і часто використовуються у виробництві ВОГів, фугасів, реактивних зарядів. З 2024 року на заводі розгорнуто виробництво водорозчинних добрив, які адаптуються до потреб військової хімії
Нагадаємо
Як раніше писав УНН місто невинномиськ ставропольського краю рф уночі було атаковане безпілотниками, поранено людину. На території міста розташоване велике хімічне підприємство.