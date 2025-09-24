У рф повідомляють про нову атаку на нафтохімічний комплекс у Башкортостані
Київ • УНН
Місцеві жителі Башкортостану повідомляють про гучні звуки, що свідчить про повторну атаку на нафтохімічний комплекс "Газпром нефтехим Салават". Це підприємство, що входить до структури ПАТ "Газпром", вже було атаковано безпілотниками 18 вересня.
У рф повідомляють, що у Башкортостані знову атаковано нафтохімічний комплекс "Газпром нефтехим Салават", пише УНН.
Деталі
"Місцеві жителі повідомляють про гучні звуки", - зазначає телеграм-канал ASTRA.
Як повідомляється, з'явилося і відео із Салавату.
Глава Башкортостану підтвердив атаку безпілотників на "Газпром нефтехим Салават".
"З'ясовуємо ступінь ушкоджень. На місці працюють усі екстрені служби, вживаємо заходів щодо гасіння пожежі", - написав глава республіки радій хабіров у телеграм-каналі.
Доповнення
18 вересня підприємство "Газпром нефтехим Салават" вже атакували безпілотники.
ТОВ "Газпром нефтехим Салават", яке входить до структури ПАТ "Газпром", управляє найбільшим на півдні Башкортостану нафтопереробним комплексом. Підприємство займається повним циклом переробки вуглеводневої сировини та випускає понад 150 видів продукції, включаючи бензин, дизельне паливо, мазут, бітум та поліетилен. За даними сервісу Rusprofile, у 2024 році виторг компанії становив 303 млрд рублів, а чистий прибуток - 4,4 млрд.