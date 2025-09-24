$41.380.13
23 вересня, 19:19 • 16512 перегляди
Україна може виграти війну та повернути всі території за підтримки ЄС та НАТО - Трамп
23 вересня, 18:09 • 31827 перегляди
Трамп заявив, що НАТО має збивати російські літаки у разі вторгнення
23 вересня, 17:44 • 27251 перегляди
Китайський контейнеровоз неодноразово заходив у порт окупованого Криму: Київ направив ноту Пекіну
Ексклюзив
23 вересня, 13:28 • 26314 перегляди
В Умані під час святкування Рош га-Шана вилучили речовини, схожі на наркотики: поліція каже, що випадки поодинокі
Ексклюзив
23 вересня, 12:09 • 51970 перегляди
Демографічна криза в Україні: оцінки Інституту демографії та варіанти вирішення проблем
23 вересня, 11:29 • 27267 перегляди
Кабмін подав до ВР програму дій уряду з 12 пріоритетами: що передбачається
23 вересня, 05:00 • 63374 перегляди
На ювілейній сесії Генасамблеї ООН виступлять близько сотні президентів та понад 40 прем’єрів
23 вересня, 00:52 • 42556 перегляди
Президент Туреччини не вірить у швидке завершення війни в Україні
22 вересня, 20:12 • 39397 перегляди
Зеленський прибув до Нью-Йорка. На порядку денному участь в Генасамблеї ООН та десятки зустрічейVideo
22 вересня, 17:45 • 52190 перегляди
Трамп 23 вересня проведе зустріч із Зеленським - Білий дім
Демографічна криза в Україні: оцінки Інституту демографії та варіанти вирішення проблем
Ексклюзив
23 вересня, 12:09 • 51927 перегляди
Ринок вирішує все: дешеві аналоги ліків витісняють дорогі препарати23 вересня, 10:33 • 38861 перегляди
Доларове дерево у вашому домі: секрети догляду за заміокулькасом та правила пересадкиPhoto23 вересня, 08:45 • 55385 перегляди
У рф повідомляють про нову атаку на нафтохімічний комплекс у Башкортостані

Київ • УНН

 • 2140 перегляди

Місцеві жителі Башкортостану повідомляють про гучні звуки, що свідчить про повторну атаку на нафтохімічний комплекс "Газпром нефтехим Салават". Це підприємство, що входить до структури ПАТ "Газпром", вже було атаковано безпілотниками 18 вересня.

У рф повідомляють про нову атаку на нафтохімічний комплекс у Башкортостані

У рф повідомляють, що у Башкортостані знову атаковано нафтохімічний комплекс "Газпром нефтехим Салават", пише УНН.

Деталі

"Місцеві жителі повідомляють про гучні звуки", - зазначає телеграм-канал ASTRA.

Як повідомляється, з'явилося і відео із Салавату.

Глава Башкортостану підтвердив атаку безпілотників на "Газпром нефтехим Салават".

"З'ясовуємо ступінь ушкоджень. На місці працюють усі екстрені служби, вживаємо заходів щодо гасіння пожежі", - написав глава республіки радій хабіров у телеграм-каналі.

Доповнення

18 вересня підприємство "Газпром нефтехим Салават" вже атакували безпілотники.

Діпстрайк на 1400 км: дрони СБУ вдарили по заводу "Газпрома" у Башкортостані - джерела 18.09.25, 13:41 • 61487 переглядiв

ТОВ "Газпром нефтехим Салават", яке входить до структури ПАТ "Газпром", управляє найбільшим на півдні Башкортостану нафтопереробним комплексом. Підприємство займається повним циклом переробки вуглеводневої сировини та випускає понад 150 видів продукції, включаючи бензин, дизельне паливо, мазут, бітум та поліетилен. За даними сервісу Rusprofile, у 2024 році виторг компанії становив 303 млрд рублів, а чистий прибуток - 4,4 млрд.

Юлія Шрамко

Війна в УкраїніНовини Світу
Газпром