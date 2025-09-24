$41.380.13
23 сентября, 19:19 • 16596 просмотра
Украина может выиграть войну и вернуть все территории при поддержке ЕС и НАТО - Трамп
23 сентября, 18:09 • 32045 просмотра
Трамп заявил, что НАТО должно сбивать российские самолеты в случае вторжения
23 сентября, 17:44 • 27412 просмотра
Китайский контейнеровоз неоднократно заходил в порт оккупированного Крыма: Киев направил ноту Пекину
Эксклюзив
23 сентября, 13:28 • 26468 просмотра
В Умани во время празднования Рош ха-Шана изъяли вещества, похожие на наркотики: полиция говорит, что случаи единичные
Эксклюзив
23 сентября, 12:09 • 52225 просмотра
Демографический кризис в Украине: оценки Института демографии и варианты решения проблем
23 сентября, 11:29 • 27324 просмотра
Кабмин подал в ВР программу действий правительства с 12 приоритетами: что предусматривается
23 сентября, 05:00 • 63433 просмотра
На юбилейной сессии Генассамблеи ООН выступят около сотни президентов и более 40 премьеров
23 сентября, 00:52 • 42566 просмотра
Президент Турции не верит в скорое завершение войны в Украине
22 сентября, 20:12 • 39404 просмотра
Зеленский прибыл в Нью-Йорк. На повестке дня участие в Генассамблее ООН и десятки встречVideo
22 сентября, 17:45 • 52199 просмотра
Трамп 23 сентября проведет встречу с Зеленским - Белый дом
Демографический кризис в Украине: оценки Института демографии и варианты решения проблем
Эксклюзив
23 сентября, 12:09 • 52257 просмотра
Рынок решает все: дешевые аналоги лекарств вытесняют дорогие препараты23 сентября, 10:33 • 39043 просмотра
Долларовое дерево в вашем доме: секреты ухода за замиокулькасом и правила пересадкиPhoto23 сентября, 08:45 • 55575 просмотра
В рф сообщают о новой атаке на нефтехимический комплекс в Башкортостане

Киев • УНН

 • 2710 просмотра

Местные жители Башкортостана сообщают о громких звуках, что свидетельствует о повторной атаке на нефтехимический комплекс «Газпром нефтехим Салават». Это предприятие, входящее в структуру ПАО «Газпром», уже было атаковано беспилотниками 18 сентября.

В рф сообщают о новой атаке на нефтехимический комплекс в Башкортостане

В рф сообщают, что в Башкортостане снова атакован нефтехимический комплекс "Газпром нефтехим Салават", пишет УНН.

Детали

"Местные жители сообщают о громких звуках", - отмечает телеграм-канал ASTRA.

Как сообщается, появилось и видео из Салавата.

Глава Башкортостана подтвердил атаку беспилотников на "Газпром нефтехим Салават".

"Выясняем степень повреждений. На месте работают все экстренные службы, принимаем меры по тушению пожара", - написал глава республики радий хабиров в телеграм-канале.

Дополнение

18 сентября предприятие "Газпром нефтехим Салават" уже атаковали беспилотники.

Дипстрайк на 1400 км: дроны СБУ ударили по заводу "Газпрома" в Башкортостане - источники18.09.25, 13:41 • 61487 просмотров

ООО "Газпром нефтехим Салават", входящее в структуру ПАО "Газпром", управляет крупнейшим на юге Башкортостана нефтеперерабатывающим комплексом. Предприятие занимается полным циклом переработки углеводородного сырья и выпускает более 150 видов продукции, включая бензин, дизельное топливо, мазут, битум и полиэтилен. По данным сервиса Rusprofile, в 2024 году выручка компании составила 303 млрд рублей, а чистая прибыль - 4,4 млрд.

Юлия Шрамко

Война в УкраинеНовости Мира
Газпром