В рф сообщают о новой атаке на нефтехимический комплекс в Башкортостане
Киев • УНН
Местные жители Башкортостана сообщают о громких звуках, что свидетельствует о повторной атаке на нефтехимический комплекс «Газпром нефтехим Салават». Это предприятие, входящее в структуру ПАО «Газпром», уже было атаковано беспилотниками 18 сентября.
Детали
"Местные жители сообщают о громких звуках", - отмечает телеграм-канал ASTRA.
Как сообщается, появилось и видео из Салавата.
Глава Башкортостана подтвердил атаку беспилотников на "Газпром нефтехим Салават".
"Выясняем степень повреждений. На месте работают все экстренные службы, принимаем меры по тушению пожара", - написал глава республики радий хабиров в телеграм-канале.
Дополнение
18 сентября предприятие "Газпром нефтехим Салават" уже атаковали беспилотники.
ООО "Газпром нефтехим Салават", входящее в структуру ПАО "Газпром", управляет крупнейшим на юге Башкортостана нефтеперерабатывающим комплексом. Предприятие занимается полным циклом переработки углеводородного сырья и выпускает более 150 видов продукции, включая бензин, дизельное топливо, мазут, битум и полиэтилен. По данным сервиса Rusprofile, в 2024 году выручка компании составила 303 млрд рублей, а чистая прибыль - 4,4 млрд.