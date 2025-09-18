Дипстрайк на 1400 км: дроны СБУ ударили по заводу "Газпрома" в Башкортостане - источники
Киев • УНН
Дальнобойные дроны СБУ поразили установку ЭЛОУ-АВТ-4 нефтеперерабатывающего завода «Газпром нефтехим Салават» в Башкортостане. Это привело к пожару и подъему черного столба дыма на территории одного из крупнейших нефтехимических заводов рф.
Дальнобойные дроны СБУ устроили "хлопок" на одном из крупнейших в рф нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов - "Газпром нефтехим Салават". Беспилотники поразили установку ЭЛОУ-АВТ-4 – сердце завода. Об этом сообщили источники УНН в СБУ.
Дальнобойные дроны СБУ долетели до Башкортостана и устроили громкий "хлопок" на одном из крупнейших в рф нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов
Утром местные телеграм-каналы начали писать об атаке на ООО "Газпром нефтехим Салават".
"По предварительной информации, дроны поразили установку ЭЛОУ-АВТ-4 – сердце завода. Именно она сначала очищает нефть от воды и солей, а затем превращает ее в бензин, дизель, керосин и мазут. На территории завода фиксируются сильный пожар и поднимается черный столб дыма", - рассказал источник.
Факт повреждения НПЗ также подтвердили представители властей Башкортостана.
"СБУ системно перекрывает поток нефтедолларов в военный бюджет рф. Каждый "хлопок" по российскому НПЗ уменьшает способность агрессора воевать против Украины. Дипстрайки вглубь рф демонстрируют: безопасных регионов для врага больше не существует", – сообщил информированный источник в СБУ.
Дополнение
В рф сообщили об атаке дронов на завод "Газпром нефтехим Салават" в Башкортостане.
Reuters сообщало, что российский нефтепроводный монополист "транснефть" предупредила производителей о возможности сокращения добычи после атак беспилотников на критически важные экспортные порты и нефтеперерабатывающие заводы.