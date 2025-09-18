$41.190.02
Дипстрайк на 1400 км: дроны СБУ ударили по заводу "Газпрома" в Башкортостане - источники
Эксклюзив
09:39 • 6356 просмотра
Крипторынок США 2.0: как изменился американский подход к регулированию цифровых активов и что это значит для Украины
09:29 • 5882 просмотра
Нардепы поддержали создание Единой информационной системы социальной сферы: как она будет функционировать
08:50 • 7414 просмотра
Гуманитарную помощь сжиженным газом в этом сезоне будет получать еще одна область: что известно
Эксклюзив
07:58 • 15367 просмотра
Кибербезопасность в Украине: новые схемы мошенничества и как себя защитить
06:08 • 12579 просмотра
Оккупантов в центре Купянска нет - ЦПД СНБО
17 сентября, 19:21 • 37772 просмотра
Дебютные голы, тревоги и грубая ошибка "Кривбасса": результат первых матчей 1/16 Кубка УкраиныVideo
17 сентября, 17:46 • 41623 просмотра
Прослушка в кабинете мэра Львова Садового: СБУ начало уголовное производство
17 сентября, 16:51 • 32432 просмотра
Монеты номиналом 10 копеек начнут изымать из обращения уже с октября - НБУ
Эксклюзив
17 сентября, 15:01 • 31297 просмотра
Правоохранители должны выяснить, была ли преступной передача главой Госавиаслужбы Бильчуком сопровождения документации по вертолетам компании со связями в РФ - юрист
"Пошло движение": уполномоченный Президента по вопросам санкций дал прогноз по 19-му пакету ЕС против РФ18 сентября, 02:08 • 19676 просмотра
Вражеская атака на Киевскую область: в Бориспольском районе загорелись складские помещения18 сентября, 02:24 • 14079 просмотра
Единственный, кто был против войны с Украиной: в ISW рассказали о причинах увольнения заместителя руководителя АП рф дмитрия козака18 сентября, 02:59 • 5980 просмотра
YouTube стал лидером медиаиндустрии США и делает ставку на ИИ для создания контента05:59 • 12691 просмотра
Свет "Аптеки" во тьме войны: истории фармацевтов, которые держат свой собственный фронтPhoto08:58 • 9266 просмотра
Крипторынок США 2.0: как изменился американский подход к регулированию цифровых активов и что это значит для Украины
Эксклюзив
09:39 • 6346 просмотра
Свет "Аптеки" во тьме войны: истории фармацевтов, которые держат свой собственный фронтPhoto08:58 • 9526 просмотра
Кибербезопасность в Украине: новые схемы мошенничества и как себя защитить
Эксклюзив
07:58 • 15365 просмотра
Дебютные голы, тревоги и грубая ошибка "Кривбасса": результат первых матчей 1/16 Кубка УкраиныVideo17 сентября, 19:21 • 37771 просмотра
Кубок Украины по футболу: расписание матчей 1/16 финала17 сентября, 12:21 • 38971 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Владислав Косиняк-Камыш
Кир Стармер
Алексей Гончаренко
Украина
Соединённые Штаты
Польша
Государственная граница Украины
Донецкая область
YouTube стал лидером медиаиндустрии США и делает ставку на ИИ для создания контента05:59 • 12796 просмотра
Киану Ривз тайно женился на художнице Александре Грант во время летнего путешествия по Европе17 сентября, 18:36 • 20222 просмотра
Известный продюсер Бейонсе и Дрейка внезапно скончался в нью-йоркской квартире17 сентября, 17:52 • 20736 просмотра
Aston Martin и Egg создают роскошную детскую коляску за $3000Photo17 сентября, 17:24 • 19538 просмотра
Coachella 2026 объявила хедлайнеров: Бибер, Карпентер, Karol G и Anyma16 сентября, 14:15 • 48971 просмотра
Шахед-136
9К720 Искандер
WhatsApp
YouTube
E-6 Mercury

Дипстрайк на 1400 км: дроны СБУ ударили по заводу "Газпрома" в Башкортостане - источники

Киев • УНН

 • 1144 просмотра

Дальнобойные дроны СБУ поразили установку ЭЛОУ-АВТ-4 нефтеперерабатывающего завода «Газпром нефтехим Салават» в Башкортостане. Это привело к пожару и подъему черного столба дыма на территории одного из крупнейших нефтехимических заводов рф.

Дипстрайк на 1400 км: дроны СБУ ударили по заводу "Газпрома" в Башкортостане - источники

Дальнобойные дроны СБУ устроили "хлопок" на одном из крупнейших в рф нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов - "Газпром нефтехим Салават". Беспилотники поразили установку ЭЛОУ-АВТ-4 – сердце завода. Об этом сообщили источники УНН в СБУ.

Дальнобойные дроны СБУ долетели до Башкортостана и устроили громкий "хлопок" на одном из крупнейших в рф нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов

- сообщил собеседник о дипстрайке на 1400 км.

Утром местные телеграм-каналы начали писать об атаке на ООО "Газпром нефтехим Салават".

"По предварительной информации, дроны поразили установку ЭЛОУ-АВТ-4 – сердце завода. Именно она сначала очищает нефть от воды и солей, а затем превращает ее в бензин, дизель, керосин и мазут. На территории завода фиксируются сильный пожар и поднимается черный столб дыма", - рассказал источник.

Факт повреждения НПЗ также подтвердили представители властей Башкортостана.

"СБУ системно перекрывает поток нефтедолларов в военный бюджет рф. Каждый "хлопок" по российскому НПЗ уменьшает способность агрессора воевать против Украины. Дипстрайки вглубь рф демонстрируют: безопасных регионов для врага больше не существует", – сообщил информированный источник в СБУ.

Дополнение

В рф сообщили об атаке дронов на завод "Газпром нефтехим Салават" в Башкортостане.

ССО подтвердили поражение Волгоградского НПЗ в РФ18.09.25, 11:31 • 1508 просмотров

Reuters сообщало, что российский нефтепроводный монополист "транснефть" предупредила производителей о возможности сокращения добычи после атак беспилотников на критически важные экспортные порты и нефтеперерабатывающие заводы.

Анна Мурашко

Война в УкраинеНовости Мира
Служба безопасности Украины
Reuters
Украина