Дипстрайк на 1400 км: дроны СБУ ударили по заводу "Газпрома" в Башкортостане - источники

Дальнобойные дроны СБУ устроили "хлопок" на одном из крупнейших в рф нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов - "Газпром нефтехим Салават". Беспилотники поразили установку ЭЛОУ-АВТ-4 – сердце завода. Об этом сообщили источники УНН в СБУ.

Дальнобойные дроны СБУ долетели до Башкортостана и устроили громкий "хлопок" на одном из крупнейших в рф нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов - сообщил собеседник о дипстрайке на 1400 км.

Утром местные телеграм-каналы начали писать об атаке на ООО "Газпром нефтехим Салават".

"По предварительной информации, дроны поразили установку ЭЛОУ-АВТ-4 – сердце завода. Именно она сначала очищает нефть от воды и солей, а затем превращает ее в бензин, дизель, керосин и мазут. На территории завода фиксируются сильный пожар и поднимается черный столб дыма", - рассказал источник.

Факт повреждения НПЗ также подтвердили представители властей Башкортостана.

"СБУ системно перекрывает поток нефтедолларов в военный бюджет рф. Каждый "хлопок" по российскому НПЗ уменьшает способность агрессора воевать против Украины. Дипстрайки вглубь рф демонстрируют: безопасных регионов для врага больше не существует", – сообщил информированный источник в СБУ.

