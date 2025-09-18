Діпстрайк на 1400 км: дрони СБУ вдарили по заводу "Газпрома" у Башкортостані - джерела

Далекобійні дрони СБУ уразили установку ЕЛОУ-АВТ-4 нафтопереробного заводу «Газпром нефтехим Салават» у Башкортостані. Це призвело до пожежі та підйому чорного стовпа диму на території одного з найбільших нафтохімічних заводів рф.

Далекобійні дрони СБУ влаштували "бавовну" на одному з найбільших у рф нафтопереробних і нафтохімічних заводів - "Газпром нефтехим Салават". Безпілотники уразили установку ЕЛОУ-АВТ-4 – серце заводу. Про це повідомили джерела УНН в СБУ. Далекобійні дрони СБУ долетіли аж до Башкортостану й влаштували гучну "бавовну" на одному з найбільших у рф нафтопереробних і нафтохімічних заводів - повідомив співрозмовник про діпстрайк на 1400 км. Зранку місцеві телеграм-канали почали писати про атаку на ТОВ "Газпром нафтохім Салават". "За попередньою інформацією, дрони уразили установку ЕЛОУ-АВТ-4 – серце заводу. Саме вона спершу очищає нафту від води та солей, а потім перетворює її на бензин, дизель, гас і мазут. На території заводу фіксуються сильна пожежа та підіймається чорний стовп диму", - розповіло джерело. Факт пошкодження НПЗ також підтвердили представники влади Башкортостану. "СБУ системно перекриває потік нафтодоларів у військовий бюджет рф. Кожна "бавовна" по російському НПЗ зменшує здатність агресора воювати проти України. Діпстрайки вглиб рф демонструють: безпечних регіонів для ворога більше не існує", – повідомило поінформоване джерело в СБУ. Доповнення У рф повідомили про атаку дронів на завод "Газпром нефтехим Салават" у Башкортостані. ССО підтвердили ураження Волгоградського НПЗ у рф Reuters повідомляло, що російський нафтопровідний монополіст "транснефть" попередила виробників про можливість скорочення видобутку після атак безпілотників на критично важливі експортні порти та нафтопереробні заводи.