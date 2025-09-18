$41.190.02
Діпстрайк на 1400 км: дрони СБУ вдарили по заводу "Газпрома" у Башкортостані - джерела
Ексклюзив
09:39 • 4278 перегляди
Крипторинок США 2.0: як змінився американський підхід до регулювання цифрових активів і що це означає для України
09:29 • 4718 перегляди
Нардепи підтримали створення Єдиної інформаційної системи соціальної сфери: як вона функціонуватиме
08:50 • 6434 перегляди
Гуманітарну допомогу скрапленим газом цього сезону отримуватиме ще одна область: що відомо
Ексклюзив
07:58 • 14572 перегляди
Кібербезпека в Україні: нові схеми шахрайства та як себе захистити
06:08 • 12365 перегляди
Окупантів у центрі Куп'янська немає - ЦПД РНБО
17 вересня, 19:21 • 37201 перегляди
Дебютні голи, тривоги та груба помилка “Кривбасу”: результат перших матчів 1/16 Кубку УкраїниVideo
17 вересня, 17:46 • 41436 перегляди
Прослушка в кабінеті мера Львова Садового: СБУ розпочало кримінальне провадження
17 вересня, 16:51 • 32358 перегляди
Монети номіналом 10 копійок почнуть вилучати з обігу вже з жовтня - НБУ
Ексклюзив
17 вересня, 15:01 • 31221 перегляди
Правоохоронці мають зʼясувати, чи була злочинною передача головою Державіаслужби Більчуком супроводу документації по вертольотах компанії зі звʼязками в рф - юрист
Що відбувається з тілами, повернутими в Україну шляхом репатріації: деталі від МВС18 вересня, 01:05 • 17895 перегляди
"Пішов рух": уповноважений Президента з питань санкцій дав прогноз по 19-му пакету ЄС проти рф18 вересня, 02:08 • 19295 перегляди
Ворожа атака на Київщину: у Бориспільському районі загорілися складські приміщення18 вересня, 02:24 • 13700 перегляди
YouTube став лідером медіаіндустрії США і робить ставку на ШІ для створення контенту05:59 • 12202 перегляди
Світло "Аптеки" у темряві війни: історії фармацевтів, які тримають свій власний фронтPhoto08:58 • 7974 перегляди
Крипторинок США 2.0: як змінився американський підхід до регулювання цифрових активів і що це означає для України
Ексклюзив
09:39 • 4264 перегляди
Світло "Аптеки" у темряві війни: історії фармацевтів, які тримають свій власний фронтPhoto08:58 • 8024 перегляди
Кібербезпека в Україні: нові схеми шахрайства та як себе захистити
Ексклюзив
07:58 • 14569 перегляди
Дебютні голи, тривоги та груба помилка “Кривбасу”: результат перших матчів 1/16 Кубку УкраїниVideo17 вересня, 19:21 • 37195 перегляди
Кубок України з футболу: розклад матчів 1/16 фіналу17 вересня, 12:21 • 38582 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Владислав Косіняк-Камиш
Олексій Гончаренко
Денис Шмигаль
Україна
Сполучені Штати Америки
Польща
Державний кордон України
Донецька область
YouTube став лідером медіаіндустрії США і робить ставку на ШІ для створення контенту05:59 • 12223 перегляди
Кіану Рівз таємно одружився з художницею Александрою Грант під час літньої подорожі Європою17 вересня, 18:36 • 20027 перегляди
Відомий продюсер Бейонсе та Дрейка раптово помер у нью-йоркській квартирі17 вересня, 17:52 • 20551 перегляди
Aston Martin та Egg створюють люксовий дитячий візочок за $3000Photo17 вересня, 17:24 • 19362 перегляди
Coachella 2026 оголосила хедлайнерів: Бібер, Карпентер, Karol G та Anyma16 вересня, 14:15 • 48802 перегляди
Шахед-136
Іскандер (ОТРК)
WhatsApp
YouTube
E-6 Mercury

Діпстрайк на 1400 км: дрони СБУ вдарили по заводу "Газпрома" у Башкортостані - джерела

Київ • УНН

 • 294 перегляди

Далекобійні дрони СБУ уразили установку ЕЛОУ-АВТ-4 нафтопереробного заводу «Газпром нефтехим Салават» у Башкортостані. Це призвело до пожежі та підйому чорного стовпа диму на території одного з найбільших нафтохімічних заводів рф.

Діпстрайк на 1400 км: дрони СБУ вдарили по заводу "Газпрома" у Башкортостані - джерела

Далекобійні дрони СБУ влаштували "бавовну" на одному з найбільших у рф нафтопереробних і нафтохімічних заводів - "Газпром нефтехим Салават". Безпілотники уразили установку ЕЛОУ-АВТ-4 – серце заводу. Про це повідомили джерела УНН в СБУ.

Далекобійні дрони СБУ долетіли аж до Башкортостану й влаштували гучну "бавовну" на одному з найбільших у рф нафтопереробних і нафтохімічних заводів

- повідомив співрозмовник про діпстрайк на 1400 км.

Зранку місцеві телеграм-канали почали писати про атаку на ТОВ "Газпром нафтохім Салават".

"За попередньою інформацією, дрони уразили установку ЕЛОУ-АВТ-4 – серце заводу. Саме вона спершу очищає нафту від води та солей, а потім перетворює її на бензин, дизель, гас і мазут. На території заводу фіксуються сильна пожежа та підіймається чорний стовп диму", - розповіло джерело.

Факт пошкодження НПЗ також підтвердили представники влади Башкортостану.

"СБУ системно перекриває потік нафтодоларів у військовий бюджет рф. Кожна "бавовна" по російському НПЗ зменшує здатність агресора воювати проти України. Діпстрайки вглиб рф демонструють: безпечних регіонів для ворога більше не існує", – повідомило поінформоване джерело в СБУ.

Доповнення

У рф повідомили про атаку дронів на завод "Газпром нефтехим Салават" у Башкортостані.

ССО підтвердили ураження Волгоградського НПЗ у рф18.09.25, 11:31 • 1422 перегляди

Reuters повідомляло, що російський нафтопровідний монополіст "транснефть" попередила виробників про можливість скорочення видобутку після атак безпілотників на критично важливі експортні порти та нафтопереробні заводи.

Анна Мурашко

Війна в УкраїніНовини Світу
Служба безпеки України
Reuters
Україна