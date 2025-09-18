ССО підтвердили ураження Волгоградського НПЗ у рф

$41.180.06
Ексклюзив
07:58 • 2570 перегляди
Кібербезпека в Україні: нові схеми шахрайства та як себе захистити
06:08 • 5622 перегляди
Окупантів у центрі Куп'янська немає - ЦПД РНБО
17 вересня, 19:21 • 29819 перегляди
Дебютні голи, тривоги та груба помилка “Кривбасу”: результат перших матчів 1/16 Кубку УкраїниVideo
17 вересня, 17:46 • 37411 перегляди
Прослушка в кабінеті мера Львова Садового: СБУ розпочало кримінальне провадження
17 вересня, 16:51 • 30476 перегляди
Монети номіналом 10 копійок почнуть вилучати з обігу вже з жовтня - НБУ
Ексклюзив
17 вересня, 15:01 • 29865 перегляди
Правоохоронці мають зʼясувати, чи була злочинною передача головою Державіаслужби Більчуком супроводу документації по вертольотах компанії зі звʼязками в рф - юрист
17 вересня, 12:33 • 33576 перегляди
США оголосили про внесок 75 млн доларів у Інвестиційний фонд відбудови України
17 вересня, 09:20 • 39993 перегляди
Рада ухвалила закон про військового омбудсмана: що передбачається
17 вересня, 09:16 • 36120 перегляди
Вбивство підлітка на фунікулері у Києві: вирок планують оголосити в понеділок
Ексклюзив
17 вересня, 05:30 • 41830 перегляди
День усиновлення: чому тисячі українських підлітків досі чекають на родину
Популярнi новини
П'яне ДТП у Тернополі за участю працівника ТЦК: керівництво "засуджує будь-які протиправні дії"17 вересня, 23:12 • 12356 перегляди
Фронтмен "Другої Ріки" Валерій Харчишин розкрив правду про стосунки з Яніною СоколовоюPhoto18 вересня, 00:07 • 14281 перегляди
Що відбувається з тілами, повернутими в Україну шляхом репатріації: деталі від МВС18 вересня, 01:05 • 13688 перегляди
"Пішов рух": уповноважений Президента з питань санкцій дав прогноз по 19-му пакету ЄС проти рф18 вересня, 02:08 • 15133 перегляди
Ворожа атака на Київщину: у Бориспільському районі загорілися складські приміщення18 вересня, 02:24 • 9244 перегляди
Дебютні голи, тривоги та груба помилка “Кривбасу”: результат перших матчів 1/16 Кубку УкраїниVideo17 вересня, 19:21 • 29809 перегляди
Кубок України з футболу: розклад матчів 1/16 фіналу17 вересня, 12:21 • 34673 перегляди
Готуємо запіканку: топ неймовірно смачних рецептівPhoto17 вересня, 08:16 • 65527 перегляди
Візит Трампа до Британії: програма заходів та чого очікувати16 вересня, 16:50 • 116959 перегляди
YouTube став лідером медіаіндустрії США і робить ставку на ШІ для створення контенту05:59 • 4110 перегляди
Кіану Рівз таємно одружився з художницею Александрою Грант під час літньої подорожі Європою17 вересня, 18:36 • 17247 перегляди
Відомий продюсер Бейонсе та Дрейка раптово помер у нью-йоркській квартирі17 вересня, 17:52 • 17980 перегляди
Aston Martin та Egg створюють люксовий дитячий візочок за $3000Photo17 вересня, 17:24 • 16887 перегляди
Coachella 2026 оголосила хедлайнерів: Бібер, Карпентер, Karol G та Anyma16 вересня, 14:15 • 46328 перегляди
ССО підтвердили ураження Волгоградського НПЗ у рф

Київ • УНН

 • 68 перегляди

Сили спеціальних операцій ЗСУ підтвердили ураження Волгоградського НПЗ 18 вересня 2025 року. Цей НПЗ є найбільшим виробником ПММ у Південному федеральному окрузі рф, його роботу зупинено.

ССО підтвердили ураження Волгоградського НПЗ у рф

Сили спеціальних операцій ЗСУ підтвердили ураження Волгоградського НПЗ в Волгоградській області рф, пише УНН.

У ніч на 18 вересня 2025 року, підрозділами Сил спеціальних операцій уражено Волгоградський НПЗ, що в Волгоградській області рф

- повідомили у ССО ЗСУ у соцмережах.

Як вказано, Волгоградський НПЗ задіяний у забезпеченні потреб збройних сил ворога. Цей НПЗ є найбільшим виробником ПММ в Південному федеральному окрузі рф. Щорічний об’єм переробки - 15,7 млн тонн, що становить 5,6 % від всієї переробки нафти в рф.

"За попередньою інформацією, зупинено роботу НПЗ", - ідеться у повідомленні.

"Сили спеціальних операцій продовжують завдавати асиметричних дій з метою зупинки ворога. Сили спеціальних операцій: Завжди за межею!" - наголосили у ССО.

Генштаб підтвердив ураження Саратовського НПЗ у рф16.09.25, 10:46 • 17931 перегляд

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Сили спеціальних операцій Збройних сил України