ССО підтвердили ураження Волгоградського НПЗ у рф

Сили спеціальних операцій ЗСУ підтвердили ураження Волгоградського НПЗ в Волгоградській області рф, пише УНН.

У ніч на 18 вересня 2025 року, підрозділами Сил спеціальних операцій уражено Волгоградський НПЗ, що в Волгоградській області рф - повідомили у ССО ЗСУ у соцмережах.

Як вказано, Волгоградський НПЗ задіяний у забезпеченні потреб збройних сил ворога. Цей НПЗ є найбільшим виробником ПММ в Південному федеральному окрузі рф. Щорічний об’єм переробки - 15,7 млн тонн, що становить 5,6 % від всієї переробки нафти в рф.

"За попередньою інформацією, зупинено роботу НПЗ", - ідеться у повідомленні.

"Сили спеціальних операцій продовжують завдавати асиметричних дій з метою зупинки ворога. Сили спеціальних операцій: Завжди за межею!" - наголосили у ССО.

Генштаб підтвердив ураження Саратовського НПЗ у рф