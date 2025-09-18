ССО підтвердили ураження Волгоградського НПЗ у рф
Київ • УНН
Сили спеціальних операцій ЗСУ підтвердили ураження Волгоградського НПЗ 18 вересня 2025 року. Цей НПЗ є найбільшим виробником ПММ у Південному федеральному окрузі рф, його роботу зупинено.
Сили спеціальних операцій ЗСУ підтвердили ураження Волгоградського НПЗ в Волгоградській області рф, пише УНН.
У ніч на 18 вересня 2025 року, підрозділами Сил спеціальних операцій уражено Волгоградський НПЗ, що в Волгоградській області рф
Як вказано, Волгоградський НПЗ задіяний у забезпеченні потреб збройних сил ворога. Цей НПЗ є найбільшим виробником ПММ в Південному федеральному окрузі рф. Щорічний об’єм переробки - 15,7 млн тонн, що становить 5,6 % від всієї переробки нафти в рф.
"За попередньою інформацією, зупинено роботу НПЗ", - ідеться у повідомленні.
"Сили спеціальних операцій продовжують завдавати асиметричних дій з метою зупинки ворога. Сили спеціальних операцій: Завжди за межею!" - наголосили у ССО.
Генштаб підтвердив ураження Саратовського НПЗ у рф16.09.25, 10:46 • 17931 перегляд