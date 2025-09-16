Генштаб підтвердив ураження Саратовського НПЗ у рф
Київ • УНН
Генштаб ЗСУ підтвердив ураження Саратовського НПЗ у ніч на 16 вересня 2025 року. На об'єкті зафіксовано вибухи та пожежу, результати уточнюються.
Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження Саратовського НПЗ у Саратовській області рф, пише УНН.
У ніч на 16 вересня 2025 року підрозділи Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, завдали ураження по Саратовському нафтопереробному заводу (Саратовська область рф). У районі об’єкта зафіксовано вибухи та пожежу
Результати ураження, як вказано, уточнюються.
Зазначається, що Саратовський НПЗ спеціалізується на виробництві бензину, дизельного пального, мазуту, а також різних марок бітуму, вакуумного газойлю, технічної сірки тощо. Загалом - понад 20 видів нафтопродуктів. Обсяг переробки у 2023 році становив 4,8 млн тонн. "Підприємство задіяне у забезпеченні потреб збройних сил рф", - вказали у Генштабі.
"Сили оборони України послідовно здійснюють заходи, спрямовані на підрив воєнно-економічного потенціалу російської федерації, зокрема її здатності забезпечувати окупаційні війська пальним, боєприпасами і озброєнням, а також з метою припинення збройної агресії проти України. Далі буде. Слава Україні!" - наголосили у Генштабі.
Генштаб підтвердив ураження командних пунктів окупантів на Донеччині16.09.25, 08:34 • 1948 переглядiв