$41.280.03
48.390.12
ukenru
07:46
Генштаб підтвердив ураження Саратовського НПЗ у рф
Ексклюзив
07:30
Digital detox: як зменшити час, проведений за гаджетамиPhoto
06:54
Трамп, імовірно, зустрінеться з Зеленським наступного тижня у Нью-Йорку - Рубіо
15 вересня, 17:38
Сирський звільнив двох командирів корпусів через втрати особового складу та територій - Генштаб
15 вересня, 15:43
Уряд схвалив проєкт Бюджету-2026 з дефіцитом 18,4% ВВП
Ексклюзив
15 вересня, 14:18
Ринок криптовалют в Україні легалізують ще не скоро. У Раді пояснили причину
Ексклюзив
15 вересня, 12:27
Кількість злочинів з незареєстрованою зброєю зростає: названо регіони-лідери
Ексклюзив
15 вересня, 09:58
Чому приватні перевізники досі не доєдналися до Автоматизованої системи оплати проїзду у маршрутках: відповідь КМДА
Ексклюзив
15 вересня, 05:44
Сонячне затемнення 21 вересня: астролог розкрила, як воно змінить життя кожного знака Зодіаку
15 вересня, 03:31
"Малоймовірно": Папа Римський Лев XIV розповів про можливість посередництва Ватикану у війні рф проти України
07:30
Генштаб підтвердив ураження Саратовського НПЗ у рф

Київ • УНН

 16 вересня 2025

Генштаб ЗСУ підтвердив ураження Саратовського НПЗ у ніч на 16 вересня 2025 року. На об'єкті зафіксовано вибухи та пожежу, результати уточнюються.

Генштаб підтвердив ураження Саратовського НПЗ у рф

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження Саратовського НПЗ у Саратовській області рф, пише УНН.

У ніч на 16 вересня 2025 року підрозділи Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, завдали ураження по Саратовському нафтопереробному заводу (Саратовська область рф). У районі об’єкта зафіксовано вибухи та пожежу

- повідомили у Генштабі.

Результати ураження, як вказано, уточнюються.

Зазначається, що Саратовський НПЗ спеціалізується на виробництві бензину, дизельного пального, мазуту, а також різних марок бітуму, вакуумного газойлю, технічної сірки тощо. Загалом - понад 20 видів нафтопродуктів. Обсяг переробки у 2023 році становив 4,8 млн тонн. "Підприємство задіяне у забезпеченні потреб збройних сил рф", - вказали у Генштабі.

"Сили оборони України послідовно здійснюють заходи, спрямовані на підрив воєнно-економічного потенціалу російської федерації, зокрема її здатності забезпечувати окупаційні війська пальним, боєприпасами і озброєнням, а також з метою припинення збройної агресії проти України. Далі буде. Слава Україні!" - наголосили у Генштабі.

Юлія Шрамко

