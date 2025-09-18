У рф заявили про атаку дронів на завод "Газпрома" у Башкортостані: виникла пожежа

У рф повідомили про атаку дронів на завод "Газпром нефтехим Салават" у Башкортостані, про що повідомив глава російського регіону радій хабіров, пише УНН.

Деталі

За словами хабірова, на місці почалася пожежа.

"Два безпілотники літакового типу атакували підприємство. Загиблих та постраждалих немає. Спрацював пасивний та активний захист, охорона підприємства відкривала вогонь на поразку. Ступінь ушкоджень з'ясовуємо. Наразі ліквідуємо пожежу, всі служби на місці", - написав у своєму телеграм-каналі хабіров.

