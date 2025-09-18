У рф заявили про атаку дронів на завод "Газпрома" у Башкортостані: виникла пожежа

$41.190.02
08:50 • 1246 перегляди
Гуманітарну допомогу скрапленим газом цього сезону отримуватиме ще одна область: що відомо
Ексклюзив
07:58 • 7688 перегляди
Кібербезпека в Україні: нові схеми шахрайства та як себе захистити
06:08 • 8900 перегляди
Окупантів у центрі Куп'янська немає - ЦПД РНБО
17 вересня, 19:21 • 32565 перегляди
Дебютні голи, тривоги та груба помилка “Кривбасу”: результат перших матчів 1/16 Кубку УкраїниVideo
17 вересня, 17:46 • 39040 перегляди
Прослушка в кабінеті мера Львова Садового: СБУ розпочало кримінальне провадження
17 вересня, 16:51 • 31393 перегляди
Монети номіналом 10 копійок почнуть вилучати з обігу вже з жовтня - НБУ
Ексклюзив
17 вересня, 15:01 • 30431 перегляди
Правоохоронці мають зʼясувати, чи була злочинною передача головою Державіаслужби Більчуком супроводу документації по вертольотах компанії зі звʼязками в рф - юрист
17 вересня, 12:33 • 34011 перегляди
США оголосили про внесок 75 млн доларів у Інвестиційний фонд відбудови України
17 вересня, 09:20 • 40281 перегляди
Рада ухвалила закон про військового омбудсмана: що передбачається
17 вересня, 09:16 • 36297 перегляди
Вбивство підлітка на фунікулері у Києві: вирок планують оголосити в понеділок
Фронтмен "Другої Ріки" Валерій Харчишин розкрив правду про стосунки з Яніною Соколовою
18 вересня, 00:07
Що відбувається з тілами, повернутими в Україну шляхом репатріації: деталі від МВС
18 вересня, 01:05
"Пішов рух": уповноважений Президента з питань санкцій дав прогноз по 19-му пакету ЄС проти рф
18 вересня, 02:08
Ворожа атака на Київщину: у Бориспільському районі загорілися складські приміщення
18 вересня, 02:24
YouTube став лідером медіаіндустрії США і робить ставку на ШІ для створення контенту
05:59
Світло "Аптеки" у темряві війни: історії фармацевтів, які тримають свій власний фронт
08:58
Кібербезпека в Україні: нові схеми шахрайства та як себе захистити
Ексклюзив
07:58
Ексклюзив
07:58 • 7672 перегляди
Дебютні голи, тривоги та груба помилка "Кривбасу": результат перших матчів 1/16 Кубку України
17 вересня, 19:21
Кубок України з футболу: розклад матчів 1/16 фіналу
17 вересня, 12:21
Готуємо запіканку: топ неймовірно смачних рецептів
17 вересня, 08:16
YouTube став лідером медіаіндустрії США і робить ставку на ШІ для створення контенту05:59 • 6018 перегляди
Кіану Рівз таємно одружився з художницею Александрою Грант під час літньої подорожі Європою
17 вересня, 18:36
Відомий продюсер Бейонсе та Дрейка раптово помер у нью-йоркській квартирі
17 вересня, 17:52
Aston Martin та Egg створюють люксовий дитячий візочок за $3000
17 вересня, 17:24
Coachella 2026 оголосила хедлайнерів: Бібер, Карпентер, Karol G та Anyma
16 вересня, 14:15
У рф заявили про атаку дронів на завод "Газпрома" у Башкортостані: виникла пожежа

Київ • УНН

 • 1170 перегляди

Два безпілотники літакового типу атакували підприємство "Газпром нефтехим Салават" у Башкортостані. Загиблих та постраждалих немає, виникла пожежа, яка ліквідується.

У рф заявили про атаку дронів на завод "Газпрома" у Башкортостані: виникла пожежа

У рф повідомили про атаку дронів на завод "Газпром нефтехим Салават" у Башкортостані, про що повідомив глава російського регіону радій хабіров, пише УНН.

Деталі

За словами хабірова, на місці почалася пожежа. 

"Два безпілотники літакового типу атакували підприємство. Загиблих та постраждалих немає. Спрацював пасивний та активний захист, охорона підприємства відкривала вогонь на поразку. Ступінь ушкоджень з'ясовуємо. Наразі ліквідуємо пожежу, всі служби на місці", - написав у своєму телеграм-каналі хабіров.

ССО підтвердили ураження Волгоградського НПЗ у рф18.09.25, 11:31 • 808 переглядiв

Юлія Шрамко

Новини Світу