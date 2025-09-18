В РФ заявили об атаке дронов на завод "Газпрома" в Башкортостане: возник пожар
Киев • УНН
Два беспилотника самолетного типа атаковали предприятие "Газпром нефтехим Салават" в Башкортостане. Погибших и пострадавших нет, возник пожар, который ликвидируется.
В РФ сообщили об атаке дронов на завод "Газпром нефтехим Салават" в Башкортостане, о чем сообщил глава российского региона Радий Хабиров, пишет УНН.
Детали
По словам Хабирова, на месте начался пожар.
"Два беспилотника самолетного типа атаковали предприятие. Погибших и пострадавших нет. Сработала пассивная и активная защита, охрана предприятия открывала огонь на поражение. Степень повреждений выясняем. Сейчас ликвидируем пожар, все службы на месте", - написал в своем телеграм-канале Хабиров.
