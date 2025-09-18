В РФ заявили об атаке дронов на завод "Газпрома" в Башкортостане: возник пожар

В РФ сообщили об атаке дронов на завод "Газпром нефтехим Салават" в Башкортостане, о чем сообщил глава российского региона Радий Хабиров, пишет УНН.

Детали

По словам Хабирова, на месте начался пожар.

"Два беспилотника самолетного типа атаковали предприятие. Погибших и пострадавших нет. Сработала пассивная и активная защита, охрана предприятия открывала огонь на поражение. Степень повреждений выясняем. Сейчас ликвидируем пожар, все службы на месте", - написал в своем телеграм-канале Хабиров.

