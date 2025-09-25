$41.410.03
Ексклюзив
10:06 • 100 перегляди
Удар ГУР морськими дронами: паралізовано роботу нафтових терміналів рф у туапсе та новоросійску - джерелаPhotoVideo
06:48 • 10827 перегляди
ЄБРР погіршив прогноз зростання економіки України на 2025 рік до 2,5%
Ексклюзив
06:09 • 29581 перегляди
Метро на Троєщину: КМДА повідомила про розробку документації та терміни початку робіт
24 вересня, 18:42 • 39431 перегляди
Панама скасувала реєстрацію більш ніж двохсот російських танкерів
24 вересня, 14:27 • 61592 перегляди
Угода про надра: Мінекономіки назвало головне завдання спільного із США Фонду
Ексклюзив
24 вересня, 13:04 • 50020 перегляди
Не лише Польща, а й Франція та Велика Британія: експерт розповів, наскільки далеко рф може бити по Європі "шахедами"
Ексклюзив
24 вересня, 12:07 • 44546 перегляди
Чи будуть відключення світла в опалювальний сезон: роз'яснення від голови енергокомітету ВР
24 вересня, 11:17 • 41167 перегляди
новоросійськ зазнав атаки повітряних та морських дронів: відео і всі деталіVideo
24 вересня, 11:04 • 71213 перегляди
Опалювальний сезон 2025 року: старт, тарифи та головні виклики
Ексклюзив
24 вересня, 10:07 • 23136 перегляди
Трамп уперше заговорив про повернення Україною кордонів 91-го року: експерт прокоментував зміну риторики президента США
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Хімічний завод у краснодарському краї зупинив роботу після нічної атаки безпілотників

Київ • УНН

 • 214 перегляди

Завод "ЕвроХим-Белореченские минудобрения" тимчасово призупинив роботу після нічної атаки безпілотників 25 вересня. Постраждалих немає, територію перевіряють, а 140 працівників евакуйовано.

Хімічний завод у краснодарському краї зупинив роботу після нічної атаки безпілотників

Завод "ЄвроХім-Бєлорєченські міндобрива" у краснодарському краї рф тимчасово призупинив роботу після нічної атаки безпілотників. Інцидент стався в ніч на 25 вересня, внаслідок чого частину співробітників евакуювали, а територію підприємства перевіряють на наявність небезпечних предметів. Про це пише Телеграм-канал ASTRA, пише УНН.

Деталі

У бєлореченську краснодарського краю хімічний завод "ЄвроХім-Бєлорєченські міндобрива" зупинив роботу після нічного удару безпілотних літальних апаратів. Як повідомили джерела ASTRA та співробітник підприємства, атака відбулася приблизно з 2:30 до 3:30 ночі 25 вересня.

ССО підтвердили ураження Волгоградського НПЗ у рф18.09.25, 11:31 • 3014 переглядiв

Місцеве МНС повідомляє, що українські дрони влучили на територію заводу, що спричинило невеликий пожежний осередок. Площа займання склала близько 50 квадратних метрів і вже ліквідована. Постраждалих немає. На час перевірки території на наявність вибухонебезпечних предметів робота заводу тимчасово призупинена.

Місцеві мешканці раніше повідомляли про перекриття руху транспорту поблизу заводу. Оперативний штаб краснодарського краю підтвердив, що близько 140 працівників підприємства були евакуйовані в захисні споруди. На місці інциденту продовжують працювати спеціальні та екстрені служби.

Генштаб підтвердив ураження Саратовського НПЗ у рф16.09.25, 10:46 • 18650 переглядiв

"ЄвроХім-Бєлорєченські міндобрива" є одним із найбільших виробників мінеральних добрив на півдні росії. За даними Reuters, з початку повномасштабної війни п’ять ключових хімічних компаній рф постачали понад 75% необхідних хімікатів для виробництва вибухових речовин і пороху, включно з "Єврохім", "Уралхім", "Євраз", "Середньоуральським медеплавильним заводом" та "Лукойл".

Нагадаємо

Зранку 25 вересня у рф повідомляли про атаку дронів на хімічний завод "ЄвроХім-Бєлорєченські міндобрива" у краснодарському краї, інформують російські ЗМІ та телеграм-канали

Кіберфахівці ГУР провели успішну атаку – у росії "впала" національна банківська система швидких платежів, повідомили УНН джерела.

24 вересня у рф повідомили, що у Башкортостані знову атаковано нафтохімічний комплекс "Газпром нефтехим Салават". 

Далекобійні безпілотники СБУ спричинили вибух на одному з найбільших нафтопереробних і нафтохімічних заводів Росії – "Газпром Нефтехим Салават". Удар дронів припав на установку ЕЛОУ-АВТ-4, яка є ключовим елементом підприємства.

Reuters повідомляло, що російський нафтопровідний монополіст "транснефть" попередила виробників про можливість скорочення видобутку після атак безпілотників на критично важливі експортні порти та нафтопереробні заводи.

Степан Гафтко

Новини СвітуПодії
Служба безпеки України
Головне управління розвідки Міністерства оборони України
Reuters