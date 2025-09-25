Хімічний завод у краснодарському краї зупинив роботу після нічної атаки безпілотників
Завод "ЕвроХим-Белореченские минудобрения" тимчасово призупинив роботу після нічної атаки безпілотників 25 вересня. Постраждалих немає, територію перевіряють, а 140 працівників евакуйовано.
Завод "ЄвроХім-Бєлорєченські міндобрива" у краснодарському краї рф тимчасово призупинив роботу після нічної атаки безпілотників. Інцидент стався в ніч на 25 вересня, внаслідок чого частину співробітників евакуювали, а територію підприємства перевіряють на наявність небезпечних предметів. Про це пише Телеграм-канал ASTRA, пише УНН.
Деталі
У бєлореченську краснодарського краю хімічний завод "ЄвроХім-Бєлорєченські міндобрива" зупинив роботу після нічного удару безпілотних літальних апаратів. Як повідомили джерела ASTRA та співробітник підприємства, атака відбулася приблизно з 2:30 до 3:30 ночі 25 вересня.
Місцеве МНС повідомляє, що українські дрони влучили на територію заводу, що спричинило невеликий пожежний осередок. Площа займання склала близько 50 квадратних метрів і вже ліквідована. Постраждалих немає. На час перевірки території на наявність вибухонебезпечних предметів робота заводу тимчасово призупинена.
Місцеві мешканці раніше повідомляли про перекриття руху транспорту поблизу заводу. Оперативний штаб краснодарського краю підтвердив, що близько 140 працівників підприємства були евакуйовані в захисні споруди. На місці інциденту продовжують працювати спеціальні та екстрені служби.
"ЄвроХім-Бєлорєченські міндобрива" є одним із найбільших виробників мінеральних добрив на півдні росії. За даними Reuters, з початку повномасштабної війни п’ять ключових хімічних компаній рф постачали понад 75% необхідних хімікатів для виробництва вибухових речовин і пороху, включно з "Єврохім", "Уралхім", "Євраз", "Середньоуральським медеплавильним заводом" та "Лукойл".
