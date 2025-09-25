Удар ГУР морськими дронами: паралізовано роботу нафтових терміналів рф у туапсе та новоросійску - джерела

Морські дрони української розвідки атакували логістичні об’єкти росії на чорноморському узбережжі - порти у новоросійску та туапсе. В результаті паралізовано роботу нафтоналивного комплексу "транснєфті" та терміналу каспійського трубопровідного консорціуму. Про це журналісту УНН повідомили в джерела в українській спецслужбі.

24 вересня 2025 року ударні морські дрони ГУР МО України атакували логістичні об’єкти держави-агресора росії на чорноморському узбережжі - порти у новоросійску та туапсе

Співрозмовник УНН зазначив, що внаслідок операції ГУР паралізовано роботу нафтоналивного комплексу "транснєфті" та терміналу каспійського трубопровідного консорціуму, розташованих поблизу новоросійска, де росіяни завантажували нафтою свої танкери - зокрема й з числа так званого тіньового флоту.

Вказані пункти перевалки російської нафти сумарно здатні експортувати 2 мільйони барелів сировини на день. Також морські дрони ГУР уразили підірвали нафтоналивний пірс одного із найбільших терміналів держави-агресора росії у порту туапсе

Співрозмовник зазначив, що атака об’єктів нафтового експорту держави-агресора росії, який живить ведення злочинної війни проти України, також вкотре засвідчила криворукість російського угруповання, призначеного охороняти чорноморські порти.

Хаотичний і неточний вогонь російських військових спричинив руйнування житлових об’єктів, знищив декілька легкових автомобілів, нагнав паніки серед населення в новоросійску, туапсе, а також в розташованому за декілька десятків кілометрів від місця атаки сочі, де тамтешні вожді оголосили екстрену евакуацію з пляжів. Боротьба з тіньовим нафтовим експортом держави-агресора росії триває