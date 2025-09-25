Удар ГУР морськими дронами: паралізовано роботу нафтових терміналів рф у туапсе та новоросійску - джерела
Київ • УНН
24 вересня 2025 року морські дрони ГУР МО України атакували порти у новоросійську та туапсе. Внаслідок операції паралізовано роботу нафтоналивного комплексу "Транснєфті" та терміналу Каспійського трубопровідного консорціуму.
Морські дрони української розвідки атакували логістичні об’єкти росії на чорноморському узбережжі - порти у новоросійску та туапсе. В результаті паралізовано роботу нафтоналивного комплексу "транснєфті" та терміналу каспійського трубопровідного консорціуму. Про це журналісту УНН повідомили в джерела в українській спецслужбі.
Деталі
24 вересня 2025 року ударні морські дрони ГУР МО України атакували логістичні об’єкти держави-агресора росії на чорноморському узбережжі - порти у новоросійску та туапсе
Співрозмовник УНН зазначив, що внаслідок операції ГУР паралізовано роботу нафтоналивного комплексу "транснєфті" та терміналу каспійського трубопровідного консорціуму, розташованих поблизу новоросійска, де росіяни завантажували нафтою свої танкери - зокрема й з числа так званого тіньового флоту.
Вказані пункти перевалки російської нафти сумарно здатні експортувати 2 мільйони барелів сировини на день. Також морські дрони ГУР уразили підірвали нафтоналивний пірс одного із найбільших терміналів держави-агресора росії у порту туапсе
Співрозмовник зазначив, що атака об’єктів нафтового експорту держави-агресора росії, який живить ведення злочинної війни проти України, також вкотре засвідчила криворукість російського угруповання, призначеного охороняти чорноморські порти.
Хаотичний і неточний вогонь російських військових спричинив руйнування житлових об’єктів, знищив декілька легкових автомобілів, нагнав паніки серед населення в новоросійску, туапсе, а також в розташованому за декілька десятків кілометрів від місця атаки сочі, де тамтешні вожді оголосили екстрену евакуацію з пляжів. Боротьба з тіньовим нафтовим експортом держави-агресора росії триває
Увага, відео 18+!!!
Доповнення
У тимчасово окупованому Криму спецпризначенці української розвідки спалили два транспортних літаки російських загарбників Ан-26 та уразили берегові РЛС.
Джерела УНН повідомляли, що 20 вересня далекобійні безпілотники ЦСО "А" СБУ та ССО ЗСУ уразили низку нафтоперекачувальних станцій нафтопроводу "куйбишев - тихорецьк", які задіяні в експорті нафти через порт новоросійськ.