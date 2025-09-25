$41.410.03
uken
10:24
Блокування журналістських розслідувань чи розширення прав людини: розбір скандального законопроєкту
06:48 • 19244 перегляди
ЄБРР погіршив прогноз зростання економіки України на 2025 рік до 2,5%
Ексклюзив
06:09 • 43622 перегляди
Метро на Троєщину: КМДА повідомила про розробку документації та терміни початку робіт
24 вересня, 18:42 • 46643 перегляди
Панама скасувала реєстрацію більш ніж двохсот російських танкерів
24 вересня, 14:27 • 69391 перегляди
Угода про надра: Мінекономіки назвало головне завдання спільного із США Фонду
Ексклюзив
24 вересня, 13:04 • 52623 перегляди
Не лише Польща, а й Франція та Велика Британія: експерт розповів, наскільки далеко рф може бити по Європі "шахедами"
Ексклюзив
24 вересня, 12:07 • 46519 перегляди
Чи будуть відключення світла в опалювальний сезон: роз'яснення від голови енергокомітету ВР
24 вересня, 11:17 • 41654 перегляди
новоросійськ зазнав атаки повітряних та морських дронів: відео і всі деталі
24 вересня, 11:04 • 72009 перегляди
Опалювальний сезон 2025 року: старт, тарифи та головні виклики
Ексклюзив
24 вересня, 10:07 • 23225 перегляди
Трамп уперше заговорив про повернення Україною кордонів 91-го року: експерт прокоментував зміну риторики президента США
Удар ГУР морськими дронами: паралізовано роботу нафтових терміналів рф у туапсе та новоросійску - джерела

Київ • УНН

 • 1378 перегляди

24 вересня 2025 року морські дрони ГУР МО України атакували порти у новоросійську та туапсе. Внаслідок операції паралізовано роботу нафтоналивного комплексу "Транснєфті" та терміналу Каспійського трубопровідного консорціуму.

Удар ГУР морськими дронами: паралізовано роботу нафтових терміналів рф у туапсе та новоросійску - джерела

Морські дрони української розвідки атакували логістичні об’єкти росії на чорноморському узбережжі - порти у новоросійску та туапсе. В результаті паралізовано роботу нафтоналивного комплексу "транснєфті" та терміналу каспійського трубопровідного консорціуму. Про це журналісту УНН повідомили в джерела в українській спецслужбі.

Деталі

24 вересня 2025 року ударні морські дрони ГУР МО України атакували логістичні об’єкти держави-агресора росії на чорноморському узбережжі - порти у новоросійску та туапсе

- інформує джерело.

Співрозмовник УНН зазначив, що внаслідок операції ГУР паралізовано роботу нафтоналивного комплексу "транснєфті" та терміналу каспійського трубопровідного консорціуму, розташованих поблизу новоросійска, де росіяни завантажували нафтою свої танкери - зокрема й з числа так званого тіньового флоту.

Вказані пункти перевалки російської нафти сумарно здатні  експортувати 2 мільйони барелів сировини на день. Також морські дрони ГУР уразили підірвали нафтоналивний пірс одного із найбільших терміналів держави-агресора росії у порту туапсе

- повідомили джерела в ГУР.

Співрозмовник зазначив, що атака об’єктів нафтового експорту держави-агресора росії, який живить ведення злочинної війни проти України, також вкотре засвідчила криворукість російського угруповання, призначеного охороняти чорноморські порти.

Хаотичний і неточний вогонь російських військових спричинив руйнування житлових об’єктів, знищив декілька легкових автомобілів, нагнав паніки серед населення в новоросійску, туапсе, а також в розташованому за декілька десятків кілометрів від місця атаки сочі, де тамтешні вожді оголосили екстрену евакуацію з пляжів. Боротьба з тіньовим нафтовим експортом держави-агресора росії триває

- заявили джерела в ГУР.

Увага, відео 18+!!!

Доповнення

Анна Мурашко

