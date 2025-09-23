$41.380.13
Ексклюзив
12:09 • 4366 перегляди
Демографічна криза в Україні: оцінки Інституту демографії та варіанти вирішення проблем
11:29 • 6374 перегляди
Кабмін подав до ВР програму дій уряду з 12 пріоритетами: що передбачається
23 вересня, 05:00 • 29673 перегляди
На ювілейній сесії Генасамблеї ООН виступлять близько сотні президентів та понад 40 прем'єрів
23 вересня, 00:52 • 28256 перегляди
Президент Туреччини не вірить у швидке завершення війни в Україні
22 вересня, 20:12 • 30403 перегляди
Зеленський прибув до Нью-Йорка. На порядку денному участь в Генасамблеї ООН та десятки зустрічей
22 вересня, 17:45 • 45555 перегляди
Трамп 23 вересня проведе зустріч із Зеленським - Білий дім
22 вересня, 12:19 • 46858 перегляди
Вбивство підлітка на фунікулері у Києві: суд засудив Косова до довічного увʼязнення
22 вересня, 11:53 • 43583 перегляди
Базова соціальна допомога вже в "Дії": замінить п'ять різних виплат
Ексклюзив
22 вересня, 11:25 • 68154 перегляди
"Золота карта" від Трампа: чи може Україна використати американський досвід інвестицій в обмін на право на проживання або робочу візу?
22 вересня, 09:32 • 69966 перегляди
"Стіна дронів" для захисту ЄС: що передбачає проєкт і яка роль України
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

російський експорт палива скорочується через атаки дронів на нафтопереробні заводи - Reuters

Київ • УНН

 • 64 перегляди

Серія українських атак на російські нафтопереробні заводи та експортні термінали спричинила дефіцит бензину в рф. Скорочення переробки нафти та високі процентні ставки ускладнюють накопичення запасів, що призводить до перебоїв у постачанні та загальному експорті пального.

російський експорт палива скорочується через атаки дронів на нафтопереробні заводи - Reuters

Після серії українських атак на нафтопереробні заводи та експортні термінали росія зіткнулася з дефіцитом бензину. За даними трейдерів і роздрібних продавців, скорочення переробки нафти та високі процентні ставки ускладнюють для приватних АЗС накопичення запасів пального, що призводить до перебоїв у постачанні та загальному експорті. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

російський паливний ринок опинився під тиском після хвилі атак українських безпілотників, спрямованих на нафтопереробні заводи та експортну інфраструктуру. 

Як повідомляє Reuters із посиланням на п’ятьох трейдерів та операторів ринку, переробка нафти скоротилася, а незалежні заправки, що складають близько 40% від загального обсягу, зіткнулися з нестачею бензину через зростання відсоткових ставок і обмежені можливості формувати резерви.

На окупованих територіях України триває паливна криза: заправки порожні, ціни ростуть - ЦНС22.09.25, 14:55 • 3772 перегляди

Попри те, що дизельного палива в країні залишається профіцит, виробництво бензину майже повністю орієнтоване на внутрішній попит. Тому збої на НПЗ швидко призвели до дефіциту, зокрема марок Аі-92 та Аі-95.

Першими проблеми відчули споживачі на далекому сході та в окупованому Криму, де ще в серпні виникли перебої з постачанням. Подібна ситуація нині фіксується в поволжі, на півдні та в центральних регіонах росії. У нижегородській області губернатор гліб нікітін визнав "тимчасові" перебої, пояснивши їх проблемами з логістикою.

Джерела зазначають, що мережі великих нафтових компаній працюють більш стабільно, тоді як невеликі АЗС змушені тимчасово закриватися.

Менеджер вирішив закрити станцію, бо не було бензину. У сусідньому селі ситуація така ж, а деінде пальне просто закінчилося 

- розповів журналістам працівник АЗС у бєлгородській області.

Експерти вважають, що нова хвиля паливної кризи стала одним із найбільш відчутних наслідків українських ударів по енергетичній інфраструктурі рф. 

Нагадаємо

18 вересня у рф повідомили про атаку дронів на завод "Газпром нефтехим Салават" у башкортостані, про що повідомив глава російського регіону радій хабіров.

Дефіцит пального поширився щонайменше на 20 регіонів росії, включно з територіями України, які перебувають під тимчасовою окупацією. Паралельно по всій країні фіксується стрімке зростання цін на нафтопродукти.

Генштаб ЗСУ підтвердив удар по стратегічних об’єктах росії: знищено ключові нафтопереробні підприємства – саратовський НПЗ у саратовській області, новокуйбишевський НПЗ та ЛВДС "самара" у самарській області.

20 вересня далекобійні безпілотники ЦСО "А" СБУ та ССО ЗСУ уразили низку нафтоперекачувальних станцій нафтопроводу "куйбишев – тихорецьк", які задіяні в експорті нафти через порт новоросійськ.

Степан Гафтко

Новини Світу
Генеральний штаб Збройних сил України
Служба безпеки України
Сили спеціальних операцій Збройних сил України
Reuters
Крим
Україна