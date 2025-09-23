російський експорт палива скорочується через атаки дронів на нафтопереробні заводи - Reuters

Після серії українських атак на нафтопереробні заводи та експортні термінали росія зіткнулася з дефіцитом бензину. За даними трейдерів і роздрібних продавців, скорочення переробки нафти та високі процентні ставки ускладнюють для приватних АЗС накопичення запасів пального, що призводить до перебоїв у постачанні та загальному експорті. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

російський паливний ринок опинився під тиском після хвилі атак українських безпілотників, спрямованих на нафтопереробні заводи та експортну інфраструктуру.

Як повідомляє Reuters із посиланням на п’ятьох трейдерів та операторів ринку, переробка нафти скоротилася, а незалежні заправки, що складають близько 40% від загального обсягу, зіткнулися з нестачею бензину через зростання відсоткових ставок і обмежені можливості формувати резерви.

На окупованих територіях України триває паливна криза: заправки порожні, ціни ростуть - ЦНС

Попри те, що дизельного палива в країні залишається профіцит, виробництво бензину майже повністю орієнтоване на внутрішній попит. Тому збої на НПЗ швидко призвели до дефіциту, зокрема марок Аі-92 та Аі-95.

Першими проблеми відчули споживачі на далекому сході та в окупованому Криму, де ще в серпні виникли перебої з постачанням. Подібна ситуація нині фіксується в поволжі, на півдні та в центральних регіонах росії. У нижегородській області губернатор гліб нікітін визнав "тимчасові" перебої, пояснивши їх проблемами з логістикою.

Джерела зазначають, що мережі великих нафтових компаній працюють більш стабільно, тоді як невеликі АЗС змушені тимчасово закриватися.

Менеджер вирішив закрити станцію, бо не було бензину. У сусідньому селі ситуація така ж, а деінде пальне просто закінчилося - розповів журналістам працівник АЗС у бєлгородській області.

Експерти вважають, що нова хвиля паливної кризи стала одним із найбільш відчутних наслідків українських ударів по енергетичній інфраструктурі рф.

Нагадаємо

18 вересня у рф повідомили про атаку дронів на завод "Газпром нефтехим Салават" у башкортостані, про що повідомив глава російського регіону радій хабіров.

Дефіцит пального поширився щонайменше на 20 регіонів росії, включно з територіями України, які перебувають під тимчасовою окупацією. Паралельно по всій країні фіксується стрімке зростання цін на нафтопродукти.

Генштаб ЗСУ підтвердив удар по стратегічних об’єктах росії: знищено ключові нафтопереробні підприємства – саратовський НПЗ у саратовській області, новокуйбишевський НПЗ та ЛВДС "самара" у самарській області.

20 вересня далекобійні безпілотники ЦСО "А" СБУ та ССО ЗСУ уразили низку нафтоперекачувальних станцій нафтопроводу "куйбишев – тихорецьк", які задіяні в експорті нафти через порт новоросійськ.