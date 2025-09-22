На окупованих територіях України триває паливна криза: заправки порожні, ціни ростуть - ЦНС

$41.250.00
48.420.36
ukenru
11:53 • 370 перегляди
Базова соціальна допомога вже в "Дії": замінить п'ять різних виплатVideo
Ексклюзив
11:25 • 4852 перегляди
"Золота карта" від Трампа: чи може Україна використати американський досвід інвестицій в обмін на право на проживання або робочу візу?
09:32 • 22140 перегляди
"Стіна дронів" для захисту ЄС: що передбачає проєкт і яка роль України
Ексклюзив
07:19 • 25963 перегляди
Принцип "я не такий багатий, щоб купувати дешеві речі" більше не працює - економіст
22 вересня, 05:49 • 19604 перегляди
ГУР вперше в історії спалило два російські літаки-амфібії Бе-12 в Криму: показали відеоVideo
22 вересня, 05:30 • 30823 перегляди
Рош га-Шана 2025 в Умані: традиції святкування та заходи безпеки
21 вересня, 20:36 • 21446 перегляди
Генасамблея ООН стартує у Нью-Йорку: Україна вимагає рішучої відповіді на російську агресію - МЗС
Ексклюзив
21 вересня, 12:26 • 32280 перегляди
Осіннє рівнодення 22 вересня: його значення та прогноз для всіх знаків Зодіаку
21 вересня, 07:39 • 47195 перегляди
Жодних витоків із "Дії": в Мінцифрі пояснили, що відбулося
20 вересня, 15:23 • 55785 перегляди
Зеленський заявив, що підписав три пакети санкцій: на кого вони спрямовані
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+28°
5.3м/с
29%
754мм
Популярнi новини
На Гонконг насувається супертайфун Рагаса: можливе закриття міжнародного аеропорту - Bloomberg22 вересня, 02:35 • 14431 перегляди
Ворог завдав п'ять ударів по Запоріжжю: пошкоджено цивільну інфраструктуру та промисловість22 вересня, 02:50 • 20767 перегляди
Внаслідок масованої атаки на Запоріжжя зруйновано приватний будинок: під завалами можуть бути люди Video22 вересня, 04:41 • 11870 перегляди
Зйомки фільму про Людину-павука призупинили через травму Тома Голланда22 вересня, 05:42 • 21280 перегляди
Нічна атака дронів рф на Київщину зачепила п'ять районів: пошкоджено вежу зв'язкуPhoto10:21 • 5690 перегляди
Публікації
Солодко і поживно: топ рецептів до Міжнародного дня білого шоколадуPhoto11:26 • 3942 перегляди
"Золота карта" від Трампа: чи може Україна використати американський досвід інвестицій в обмін на право на проживання або робочу візу?
Ексклюзив
11:25 • 4758 перегляди
"Стіна дронів" для захисту ЄС: що передбачає проєкт і яка роль України09:32 • 22088 перегляди
Принцип "я не такий багатий, щоб купувати дешеві речі" більше не працює - економіст
Ексклюзив
07:19 • 25918 перегляди
Рош га-Шана 2025 в Умані: традиції святкування та заходи безпеки22 вересня, 05:30 • 30792 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Олена Сосєдка
Мая Санду
Урсула фон дер Ляєн
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Польща
Київська область
Донецька область
Реклама
УНН Lite
Солодко і поживно: топ рецептів до Міжнародного дня білого шоколадуPhoto11:26 • 3942 перегляди
"Наразі я не визнаю свою країну": Анджеліна Джолі розкритикувала політичну нестабільність у США10:56 • 2214 перегляди
Зйомки фільму про Людину-павука призупинили через травму Тома Голланда22 вересня, 05:42 • 21467 перегляди
П’ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихіднимиVideo19 вересня, 16:00 • 80600 перегляди
Не лише йогурт: топ рецептів, які допоможуть підтримати рівень кальцію в організміPhoto19 вересня, 14:24 • 103400 перегляди
Актуальне
The New York Times
Bild
Financial Times
ChatGPT
TikTok

На окупованих територіях України триває паливна криза: заправки порожні, ціни ростуть - ЦНС

Київ • УНН

 • 198 перегляди

На тимчасово окупованих територіях України зберігається гострий дефіцит пального, що призвело до паливного колапсу. Заправки порожні, ціни стрімко зростають, незважаючи на заяви окупаційної влади про "стабілізацію".

На окупованих територіях України триває паливна криза: заправки порожні, ціни ростуть - ЦНС

російська "влада" на тимчасово окупованих українських територіях заявляє про "стабілізацію" життя, але насправді там зберігається гострий дефіцит пального. Ситуація переросла у справжній паливний колапс, що б’є по кишені та можливостях місцевого населення. Про це повідомили у Центрі нацспротиву, пише УНН.

Деталі

Паливо видають за залишковим принципом. На багатьох заправках бензину певних марок немає по 4–5 днів, люди їдуть від станції до станції й часто повертаються ні з чим

- йдеться в повідомленні ЦНС.

Дефіцит супроводжується стрімким зростанням цін. Для жителів це означає дорожчі поїздки, скорочення можливостей для роботи та ускладнення вирішення повсякденних проблем.

Окупанти завезли на ТОТ партію медиків з калмикії через брак місцевих кадрів - ЦНС21.09.25, 00:26 • 5958 переглядiв

Окупаційні адміністрації намагаються точковими "постачаннями" створити видимість контролю над ситуацією. Проте системного вирішення проблеми, як і реальних джерел стабільного забезпечення, досі немає.

Нагадаємо

Раніше Служба зовнішньої розвідки України повідомляла, що дефіцит пального охопив щонайменше 20 регіонів росії, включно з тимчасово окупованими територіями України.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що росія розраховувала на паливну кризу в Україні, проте зараз сама зіткнулася з дефіцитом бензину. 

Степан Гафтко

СуспільствоВійна в Україні
Служба зовнішньої розвідки України
Володимир Зеленський
Україна