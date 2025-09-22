На окупованих територіях України триває паливна криза: заправки порожні, ціни ростуть - ЦНС
Київ • УНН
На тимчасово окупованих територіях України зберігається гострий дефіцит пального, що призвело до паливного колапсу. Заправки порожні, ціни стрімко зростають, незважаючи на заяви окупаційної влади про "стабілізацію".
російська "влада" на тимчасово окупованих українських територіях заявляє про "стабілізацію" життя, але насправді там зберігається гострий дефіцит пального. Ситуація переросла у справжній паливний колапс, що б’є по кишені та можливостях місцевого населення. Про це повідомили у Центрі нацспротиву, пише УНН.
Деталі
Паливо видають за залишковим принципом. На багатьох заправках бензину певних марок немає по 4–5 днів, люди їдуть від станції до станції й часто повертаються ні з чим
Дефіцит супроводжується стрімким зростанням цін. Для жителів це означає дорожчі поїздки, скорочення можливостей для роботи та ускладнення вирішення повсякденних проблем.
Окупаційні адміністрації намагаються точковими "постачаннями" створити видимість контролю над ситуацією. Проте системного вирішення проблеми, як і реальних джерел стабільного забезпечення, досі немає.
Нагадаємо
Раніше Служба зовнішньої розвідки України повідомляла, що дефіцит пального охопив щонайменше 20 регіонів росії, включно з тимчасово окупованими територіями України.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що росія розраховувала на паливну кризу в Україні, проте зараз сама зіткнулася з дефіцитом бензину.