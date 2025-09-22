На оккупированных территориях Украины продолжается топливный кризис: заправки пусты, цены растут - ЦНС
Киев • УНН
На временно оккупированных территориях Украины сохраняется острый дефицит горючего, что привело к топливному коллапсу. Заправки пусты, цены стремительно растут, несмотря на заявления оккупационных властей о "стабилизации".
российские "власти" на временно оккупированных украинских территориях заявляют о "стабилизации" жизни, но на самом деле там сохраняется острый дефицит горючего. Ситуация переросла в настоящий топливный коллапс, который бьет по карману и возможностям местного населения. Об этом сообщили в Центре нацсопротивления, пишет УНН.
Детали
Топливо выдают по остаточному принципу. На многих заправках бензина определенных марок нет по 4–5 дней, люди едут от станции к станции и часто возвращаются ни с чем
Дефицит сопровождается стремительным ростом цен. Для жителей это означает более дорогие поездки, сокращение возможностей для работы и усложнение решения повседневных проблем.
Оккупанты завезли на ВОТ партию медиков из Калмыкии из-за нехватки местных кадров - ЦНС21.09.25, 00:26 • 5958 просмотров
Оккупационные администрации пытаются точечными "поставками" создать видимость контроля над ситуацией. Однако системного решения проблемы, как и реальных источников стабильного обеспечения, до сих пор нет.
Напомним
Ранее Служба внешней разведки Украины сообщала, что дефицит горючего охватил по меньшей мере 20 регионов России, включая временно оккупированные территории Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия рассчитывала на топливный кризис в Украине, однако сейчас сама столкнулась с дефицитом бензина.