На оккупированных территориях Украины продолжается топливный кризис: заправки пусты, цены растут - ЦНС

$41.250.00
48.420.36
ukenru
11:53 • 294 просмотра
Базовая социальная помощь уже в "Дії": заменит пять разных выплатVideo
Эксклюзив
11:25 • 4624 просмотра
"Золотая карта" от Трампа: может ли Украина использовать американский опыт инвестиций в обмен на право на проживание или рабочую визу?
09:32 • 22011 просмотра
"Стена дронов" для защиты ЕС: что предусматривает проект и какова роль Украины
Эксклюзив
07:19 • 25850 просмотра
Принцип "я не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи" больше не работает - экономист
22 сентября, 05:49 • 19543 просмотра
ГУР впервые в истории сожгло два российских самолета-амфибии Бе-12 в Крыму: показали видеоVideo
22 сентября, 05:30 • 30742 просмотра
Рош ха-Шана 2025 в Умани: традиции празднования и меры безопасности
21 сентября, 20:36 • 21414 просмотра
Генассамблея ООН стартует в Нью-Йорке: Украина требует решительного ответа на российскую агрессию - МИД
Эксклюзив
21 сентября, 12:26 • 32267 просмотра
Осеннее равноденствие 22 сентября: его значение и прогноз для всех знаков Зодиака
21 сентября, 07:39 • 47192 просмотра
Никаких утечек из "Дії": в Минцифре объяснили, что произошло
20 сентября, 15:23 • 55780 просмотра
Зеленский заявил, что подписал три пакета санкций: на кого они направлены
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+28°
5.3м/с
29%
754мм
Популярные новости
На Гонконг надвигается супертайфун Рагаса: возможно закрытие международного аэропорта - Bloomberg22 сентября, 02:35 • 14432 просмотра
Враг нанес пять ударов по Запорожью: повреждена гражданская инфраструктура и промышленность22 сентября, 02:50 • 20769 просмотра
В результате массированной атаки на Запорожье разрушен частный дом: под завалами могут быть людиVideo22 сентября, 04:41 • 11871 просмотра
Съемки фильма о Человеке-пауке приостановлены из-за травмы Тома Холланда22 сентября, 05:42 • 21281 просмотра
Ночная атака дронов рф на Киевскую область затронула пять районов: повреждена вышка связиPhoto10:21 • 5692 просмотра
публикации
Сладко и питательно: топ рецептов ко Международному дню белого шоколадаPhoto11:26 • 3834 просмотра
"Золотая карта" от Трампа: может ли Украина использовать американский опыт инвестиций в обмен на право на проживание или рабочую визу?
Эксклюзив
11:25 • 4622 просмотра
"Стена дронов" для защиты ЕС: что предусматривает проект и какова роль Украины09:32 • 22009 просмотра
Принцип "я не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи" больше не работает - экономист
Эксклюзив
07:19 • 25848 просмотра
Рош ха-Шана 2025 в Умани: традиции празднования и меры безопасности22 сентября, 05:30 • 30740 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Елена Соседка
Майя Санду
Урсула фон дер Ляйен
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Польша
Киевская область
Донецкая область
Реклама
УНН Lite
Сладко и питательно: топ рецептов ко Международному дню белого шоколадаPhoto11:26 • 3792 просмотра
"Сейчас я не узнаю свою страну": Анджелина Джоли раскритиковала политическую нестабильность в США10:56 • 2164 просмотра
Съемки фильма о Человеке-пауке приостановлены из-за травмы Тома Холланда22 сентября, 05:42 • 21395 просмотра
Пять захватывающих сериалов-боевиков: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo19 сентября, 16:00 • 80574 просмотра
Не только йогурт: топ рецептов, которые помогут поддержать уровень кальция в организмеPhoto19 сентября, 14:24 • 103377 просмотра
Актуальное
Нью-Йорк Таймс
Бильд
Financial Times
ЧатГПТ
ТикТок

На оккупированных территориях Украины продолжается топливный кризис: заправки пусты, цены растут - ЦНС

Киев • УНН

 • 186 просмотра

На временно оккупированных территориях Украины сохраняется острый дефицит горючего, что привело к топливному коллапсу. Заправки пусты, цены стремительно растут, несмотря на заявления оккупационных властей о "стабилизации".

На оккупированных территориях Украины продолжается топливный кризис: заправки пусты, цены растут - ЦНС

российские "власти" на временно оккупированных украинских территориях заявляют о "стабилизации" жизни, но на самом деле там сохраняется острый дефицит горючего. Ситуация переросла в настоящий топливный коллапс, который бьет по карману и возможностям местного населения. Об этом сообщили в Центре нацсопротивления, пишет УНН.

Детали

Топливо выдают по остаточному принципу. На многих заправках бензина определенных марок нет по 4–5 дней, люди едут от станции к станции и часто возвращаются ни с чем

- говорится в сообщении ЦНС.

Дефицит сопровождается стремительным ростом цен. Для жителей это означает более дорогие поездки, сокращение возможностей для работы и усложнение решения повседневных проблем.

Оккупанты завезли на ВОТ партию медиков из Калмыкии из-за нехватки местных кадров - ЦНС21.09.25, 00:26 • 5958 просмотров

Оккупационные администрации пытаются точечными "поставками" создать видимость контроля над ситуацией. Однако системного решения проблемы, как и реальных источников стабильного обеспечения, до сих пор нет.

Напомним

Ранее Служба внешней разведки Украины сообщала, что дефицит горючего охватил по меньшей мере 20 регионов России, включая временно оккупированные территории Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия рассчитывала на топливный кризис в Украине, однако сейчас сама столкнулась с дефицитом бензина. 

Степан Гафтко

ОбществоВойна в Украине
Служба внешней разведки Украины
Владимир Зеленский
Украина