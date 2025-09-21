Оккупанты завезли на ВОТ партию медиков из Калмыкии из-за нехватки местных кадров - ЦНС

На временно оккупированные территории Украины (ВОТ) снова завезли российских медиков. Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС), информирует УНН.

Подробности

Отмечается, что местные врачи отказываются сотрудничать с врагом и покидают регион.

На ВОТ постоянный дефицит лекарств, кадров, зерна, топлива, воды. Оккупанты пытаются точечно латать проблемы, чтобы скрыть истинные масштабы - говорится в сообщении.

В ЦНС уточнили, что на этот раз на ВОТ прибыли врачи из Калмыкии.

"Они фальсифицируют осмотры детей перед принудительным "оздоровлением" и превращают гражданские больницы в госпитали для российских военных", - добавили в ЦНС.

Напомним

Ранее ЦНС сообщал о критической нехватке медицинского персонала на временно оккупированных территориях Украины, которая достигает 30-40%. Даже ротации российских медиков не решают проблему, поскольку ресурсы направлены на обслуживание военных группировок.

Медики-выпускники из рф обязаны отработать 3 года на ВОТ Украины - ЦНС