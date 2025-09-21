Оккупанты завезли на ВОТ партию медиков из Калмыкии из-за нехватки местных кадров - ЦНС
Киев • УНН
На временно оккупированные территории Украины снова прибыли российские медики из Калмыкии. Они фальсифицируют осмотры детей и превращают гражданские больницы в госпитали для российских военных.
На временно оккупированные территории Украины (ВОТ) снова завезли российских медиков. Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС), информирует УНН.
Подробности
Отмечается, что местные врачи отказываются сотрудничать с врагом и покидают регион.
На ВОТ постоянный дефицит лекарств, кадров, зерна, топлива, воды. Оккупанты пытаются точечно латать проблемы, чтобы скрыть истинные масштабы
В ЦНС уточнили, что на этот раз на ВОТ прибыли врачи из Калмыкии.
"Они фальсифицируют осмотры детей перед принудительным "оздоровлением" и превращают гражданские больницы в госпитали для российских военных", - добавили в ЦНС.
Напомним
Ранее ЦНС сообщал о критической нехватке медицинского персонала на временно оккупированных территориях Украины, которая достигает 30-40%. Даже ротации российских медиков не решают проблему, поскольку ресурсы направлены на обслуживание военных группировок.
