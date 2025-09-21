Оккупанты завезли на ВОТ партию медиков из Калмыкии из-за нехватки местных кадров - ЦНС

$41.250.00
48.780.00
ukenru
20 сентября, 15:23 • 10047 просмотра
Зеленский заявил, что подписал три пакета санкций: на кого они направлены
20 сентября, 10:19 • 25386 просмотра
Зеленский подтвердил, что встретится с Трампом на следующей неделе
20 сентября, 08:41 • 37178 просмотра
Солнечное затмение 21 сентября: вопросы и ответы и прогноз для всех знаков Зодиака
20 сентября, 04:00 • 54776 просмотра
Всемирный день уборки: как появилась традиция глобальной очистки планетыPhoto
19 сентября, 18:48 • 53521 просмотра
ВСУ продвинулись в Донецкой области на 3-7 км в глубину обороны противника и освободили семь населенных пунктов - Сырский
19 сентября, 17:23 • 51615 просмотра
Зеленский подписал указ о создании Офиса военного омбудсмена: кто возглавил новую структуру
Эксклюзив
19 сентября, 16:30 • 45282 просмотра
В Украинском центре оценивания развеяли мифы вокруг возвращения ГИА для учащихся 4 классов
19 сентября, 16:00 • 55249 просмотра
Пять захватывающих сериалов-боевиков: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo
Эксклюзив
19 сентября, 12:05 • 69178 просмотра
Тайны осенней депрессии: психолог рассказала о симптомах и методах преодоленияPhoto
19 сентября, 12:00 • 35198 просмотра
В ЕС представили 19-й пакет санкций против рф: содержит бан на российский СПГ, затронуло нефть, банки, крипту, торговлю, Китай и Индию
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+14°
1.2м/с
73%
756мм
Популярные новости
Силы ПВО работают по целям: в небе Киевщины зафиксированы вражеские БпЛА20 сентября, 12:59 • 8616 просмотра
Надпись "Слава россии" на табло в поезде "Киев – Рахов": полицейские проводят проверку20 сентября, 14:09 • 6684 просмотра
В Кировоградской области мужчина открыл огонь по полицейским: есть раненые, введена спецоперация по поиску стрелка20 сентября, 14:42 • 4082 просмотра
История столичного пса Миши получила продолжение: почему полиция пришла с проверкой в центр для животныхPhoto20 сентября, 15:13 • 7866 просмотра
Трамп установил "плату" в 100 тыс. долларов за рабочие визы США для иностранцев: преимущества, недостатки, подводные камни18:15 • 7002 просмотра
публикации
Трамп установил "плату" в 100 тыс. долларов за рабочие визы США для иностранцев: преимущества, недостатки, подводные камни18:15 • 7092 просмотра
Солнечное затмение 21 сентября: вопросы и ответы и прогноз для всех знаков Зодиака20 сентября, 08:41 • 37174 просмотра
Всемирный день уборки: как появилась традиция глобальной очистки планетыPhoto20 сентября, 04:00 • 54773 просмотра
Не только йогурт: топ рецептов, которые помогут поддержать уровень кальция в организмеPhoto19 сентября, 14:24 • 59855 просмотра
Тайны осенней депрессии: психолог рассказала о симптомах и методах преодоленияPhoto
Эксклюзив
19 сентября, 12:05 • 69178 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Урсула фон дер Ляйен
Сергей Марченко
Антониу Гутерриш
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Нью-Йорк
Китай
Государственная граница Украины
Реклама
УНН Lite
Пять захватывающих сериалов-боевиков: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo19 сентября, 16:00 • 55247 просмотра
Не только йогурт: топ рецептов, которые помогут поддержать уровень кальция в организмеPhoto19 сентября, 14:24 • 59855 просмотра
Massive Attack удалили свою музыку из Spotify из-за инвестиций владельца компании в военный ИИ19 сентября, 14:03 • 27344 просмотра
Адель ведет переговоры о выступлении в перерыве Супербоула 2026 года - СМИ19 сентября, 10:57 • 29399 просмотра
Cadillac F1 подписал грандиозное партнерство с Jim Beam перед дебютом в 2026 годуPhotoVideo19 сентября, 10:18 • 31973 просмотра
Актуальное
МиГ-31
Facebook
ТикТок
E-6 Mercury
Детонатор

Оккупанты завезли на ВОТ партию медиков из Калмыкии из-за нехватки местных кадров - ЦНС

Киев • УНН

 • 4 просмотра

На временно оккупированные территории Украины снова прибыли российские медики из Калмыкии. Они фальсифицируют осмотры детей и превращают гражданские больницы в госпитали для российских военных.

Оккупанты завезли на ВОТ партию медиков из Калмыкии из-за нехватки местных кадров - ЦНС

На временно оккупированные территории Украины (ВОТ) снова завезли российских медиков. Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС), информирует УНН.

Подробности

Отмечается, что местные врачи отказываются сотрудничать с врагом и покидают регион.

На ВОТ постоянный дефицит лекарств, кадров, зерна, топлива, воды. Оккупанты пытаются точечно латать проблемы, чтобы скрыть истинные масштабы

- говорится в сообщении.

В ЦНС уточнили, что на этот раз на ВОТ прибыли врачи из Калмыкии.

"Они фальсифицируют осмотры детей перед принудительным "оздоровлением" и превращают гражданские больницы в госпитали для российских военных", - добавили в ЦНС.

Напомним

Ранее ЦНС сообщал о критической нехватке медицинского персонала на временно оккупированных территориях Украины, которая достигает 30-40%. Даже ротации российских медиков не решают проблему, поскольку ресурсы направлены на обслуживание военных группировок.

Медики-выпускники из рф обязаны отработать 3 года на ВОТ Украины - ЦНС06.05.25, 13:08 • 10131 просмотр

Вадим Хлюдзинский

ОбществоВойна в Украине
Украина