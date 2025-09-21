Окупанти завезли на ТОТ партію медиків з калмикії через брак місцевих кадрів - ЦНС
Київ • УНН
На тимчасово окуповані території України знову прибули російські медики з калмикії. Вони фальсифікують огляди дітей та перетворюють цивільні лікарні на шпиталі для російських військових.
На тимчасово окуповані території України (ТОТ) знов завезли російських медиків. Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС), інформує УНН.
Деталі
Зазначається, що місцеві лікарі відмовляються співпрацювати з ворогом і залишають регіон.
На ТОТ постійний дефіцит ліків, кадрів, зерна, палива, води. Окупанти намагаються точково латати проблеми, щоб приховати справжні масштаби
У ЦНС уточнили, що цього разу на ТОТ прибули лікарі з калмикії.
"Вони фальсифікують огляди дітей перед примусовим "оздоровленням" та перетворюють цивільні лікарні на шпиталі для російських військових", - додали у ЦНС.
Нагадаємо
Раніше ЦНС повідомляв про критичну нестачу медичного персоналу на тимчасово окупованих територіях України, яка сягає 30-40%. Навіть ротації російських медиків не вирішують проблему, оскільки ресурси спрямовані на обслуговування військових угруповань.
