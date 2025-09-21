$41.250.00
20 вересня, 15:23 • 10054 перегляди
Зеленський заявив, що підписав три пакети санкцій: на кого вони спрямовані
20 вересня, 13:11 • 21590 перегляди
"Перекрили крани": українські безпілотники зупинили роботу низки нафтоперекачувальних станцій у рф
20 вересня, 10:19 • 25414 перегляди
Зеленський підтвердив, що зустрінеться з Трампом наступного тижня
20 вересня, 08:41 • 37206 перегляди
Сонячне затемнення 21 вересня: питання та відповіді й прогноз для всіх знаків Зодіаку
20 вересня, 04:00 • 54802 перегляди
Всесвітній день прибирання: як з’явилася традиція глобального очищення планетиPhoto
19 вересня, 18:48 • 53531 перегляди
ЗСУ просунулися на Донеччині на 3-7 км у глибину оборони противника та звільнили сім населених пунктів - Сирський
19 вересня, 17:23 • 51622 перегляди
Зеленський підписав указ про створення Офісу військового омбудсмана: хто очолив нову структуру
Ексклюзив
19 вересня, 16:30 • 45289 перегляди
В Українському центрі оцінювання розвіяли міфи навколо повернення ДПА для учнів 4 класів
19 вересня, 16:00 • 55255 перегляди
П’ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихіднимиVideo
Ексклюзив
19 вересня, 12:05 • 69184 перегляди
Таємниці осінньої депресії: психологиня розповіла про симптоми та методи подоланняPhoto
Окупанти завезли на ТОТ партію медиків з калмикії через брак місцевих кадрів - ЦНС

Київ • УНН

 • 8 перегляди

На тимчасово окуповані території України знову прибули російські медики з калмикії. Вони фальсифікують огляди дітей та перетворюють цивільні лікарні на шпиталі для російських військових.

Окупанти завезли на ТОТ партію медиків з калмикії через брак місцевих кадрів - ЦНС

На тимчасово окуповані території України (ТОТ) знов завезли російських медиків. Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС), інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що місцеві лікарі відмовляються співпрацювати з ворогом і залишають регіон.

На ТОТ постійний дефіцит ліків, кадрів, зерна, палива, води. Окупанти намагаються точково латати проблеми, щоб приховати справжні масштаби

- йдеться у повідомленні.

У ЦНС уточнили, що цього разу на ТОТ прибули лікарі з калмикії.

"Вони фальсифікують огляди дітей перед примусовим "оздоровленням" та перетворюють цивільні лікарні на шпиталі для російських військових", - додали у ЦНС.

Нагадаємо

Раніше ЦНС повідомляв про критичну нестачу медичного персоналу на тимчасово окупованих територіях України, яка сягає 30-40%. Навіть ротації російських медиків не вирішують проблему, оскільки ресурси спрямовані на обслуговування військових угруповань.

Медики-випускники з рф зобов’язані відпрацювати 3 роки на ТОТ України - ЦНС06.05.25, 13:08 • 10131 перегляд

Вадим Хлюдзинський

СуспільствоВійна в Україні
Україна