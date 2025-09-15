росія робила ставку на паливну кризу в Україні, але дефіцит бензину зараз у неї - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що росія розраховувала на паливну кризу в Україні, проте зараз сама зіткнулася з дефіцитом бензину. Глава держави також відзначив стійкість України у забезпеченні паливом попри російські удари та вшанував пам'ять загиблих працівників нафтогазової промисловості, вручивши нагороди їхнім родинам та іншим працівникам.