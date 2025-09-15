$41.280.03
росія робила ставку на паливну кризу в Україні, але дефіцит бензину зараз у неї - Зеленський

Київ • УНН

 • 184 перегляди

Президент України Володимир Зеленський заявив, що росія розраховувала на паливну кризу в Україні, проте зараз сама зіткнулася з дефіцитом бензину. Глава держави також відзначив стійкість України у забезпеченні паливом попри російські удари та вшанував пам'ять загиблих працівників нафтогазової промисловості, вручивши нагороди їхнім родинам та іншим працівникам.

росія робила ставку на паливну кризу в Україні, але дефіцит бензину зараз у неї - Зеленський

росія робила ставку на паливну кризу в Україні, але це в неї зараз дефіцит бензину. Про це Президент України Володимир Зеленський заявив на зустрічі з працівниками нафтової, газової й нафтопереробної промисловості, передає УНН.

Український видобуток газу є. Транспортування та зберігання – усе це є. Кілька зим ми допомагали пройти нашим сусідам – Молдові, і це вагомо. Попри всі загрози та російські удари Україна знайшла спосіб забезпечити себе паливом. Росія робила ставку на паливну кризу в Україні, але це в неї зараз дефіцит бензину 

– наголосив Президент.

Зеленський зауважив, що кожну зиму цієї війни РФ намагається перетворити на зброю проти українців – проти електро- й теплозабезпечення. За словами Глави держави, Україна пройшла всі ці зими завдяки кожному й кожній, хто відновлює енергозабезпечення фактично під постійною загрозою.

Стан готовності інфраструктури до опалювального сезону становить понад 80% - Свириденко11.09.25, 18:29 • 3364 перегляди

Додамо

Президент закликав завжди пам’ятати, якою ціною дається те, що українці пройшли зими війни. Багато працівників нафтогазової промисловості зазнали поранень унаслідок російських ударів, є й загиблі від "шахедів" і ракет. Присутні вшанували їхню пам’ять хвилиною мовчання.

Зеленський передав ордени "За мужність" III ступеня рідним машиніста-обхідника Херсонської теплоелектроцентралі Михайла Каретного та слюсаря Шебелинського відділення з видобутку газу філії "Шебелинкагазвидобування" АТ "Укргазвидобування" Євгена Петрика, які удостоєні нагород посмертно.

Михайло Каретний у 2015 році добровільно приєднався до лав ЗСУ та брав участь в АТО. Після демобілізації 2019 року повернувся на підприємство й продовжив працювати за фахом. Під час тимчасової окупації Херсона росіяни заарештували Михайла Каретного. Він загинув у полоні 29 липня 2022 року унаслідок допитів і катувань.

Євген Петрик загинув торік 26 серпня під час масованого російського удару по Червонодонецькій дожимній компресорній станції. Він зробив усе можливе, щоб не допустити поширення полум’я та зберегти життя персоналу станції. Втім сам зазнав осколкових поранень, несумісних із життям.

Глава держави також вручив ордени "За заслуги" ІІІ ступеня, "За мужність" ІІІ ступеня, княгині Ольги ІІІ ступеня та медалі працівникам компаній Групи Нафтогаз, "Оператора газотранспортної системи України" та приватних компаній.

Новий опалювальний сезон: Свириденко розповіла, наскільки готова інфраструктура05.09.25, 19:47 • 61572 перегляди

Антоніна Туманова

