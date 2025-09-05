$41.350.02
16:47 • 88 перегляди
Новий опалювальний сезон: Свириденко розповіла, наскільки готова інфраструктура
16:35 • 800 перегляди
Свириденко назвала перші цифри проєкту Бюджету-2026 та головний пріоритет
Ексклюзив
15:10 • 8360 перегляди
Відповідальність за СЗЧ і дезертирство: які нові правила пропонують нардепи, та скільки зареєстровано проваджень
12:12 • 11430 перегляди
"Буде точно не в одиницях, а в тисячах": Зеленський про розгортання іноземних військ в Україні
Ексклюзив
5 вересня, 08:58 • 22125 перегляди
Витік зброї, зокрема гранат з прифронтових областей: в Нацполіції розповіли, як з цим борються
5 вересня, 08:28 • 32197 перегляди
Учень планував напад із ножем у школі на Закарпатті – Клименко
Ексклюзив
5 вересня, 08:19 • 28450 перегляди
Може на одну-дві гривні просісти: експерт розповів, як може змінитися ціна на пальне в Україні восени
5 вересня, 06:13 • 49806 перегляди
Відбір до ЧС-2026: збірна України зіграє сьогодні проти Франції Photo
4 вересня, 17:30 • 40567 перегляди
У катастрофі фунікулера в Лісабоні загинув українець - МЗС
4 вересня, 14:39 • 53378 перегляди
Сьогодні 26 країн готові надіслати війська до України для забезпечення миру - Макрон
Популярнi новини
Ілона Маска запросили на саміт до Білого дому: що відповів мільярдер5 вересня, 06:58 • 17082 перегляди
Будуть законними цілями в Україні: путін пригрозив НАТО5 вересня, 07:27 • 16264 перегляди
Конкуренція на ринку аптек: чому українці отримують більше ніж іноземці5 вересня, 07:47 • 36075 перегляди
У Білому домі повідомили про важливий виступ Трампа: про що говоритиме5 вересня, 07:57 • 41470 перегляди
ЄС не відновить закупівлі російських енергоресурсів навіть після миру в Україні - єврокомісар5 вересня, 10:18 • 14101 перегляди
Відповідальність за СЗЧ і дезертирство: які нові правила пропонують нардепи, та скільки зареєстровано проваджень
Ексклюзив
15:10 • 8370 перегляди
Чиї інтереси захищає Державіаслужба та чому постать Олександра Більчука, який її очолював, не така однозначна?Photo12:22 • 13316 перегляди
Конкуренція на ринку аптек: чому українці отримують більше ніж іноземці5 вересня, 07:47 • 36368 перегляди
Відбір до ЧС-2026: збірна України зіграє сьогодні проти Франції Photo5 вересня, 06:13 • 49814 перегляди
Заручник НАБУ? Чому справа генерала СБУ Вітюка активізувалася тільки зараз і скидається на помсту4 вересня, 18:50 • 36888 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Антоніу Кошта
Юлія Свириденко
Роберт Фіцо
Україна
Державний кордон України
Словаччина
Сполучені Штати Америки
Ужгород
Вікторія Бекхем зізналася у боротьбі з вугрями: "Я дуже соромилася сильної висипки"4 вересня, 10:35 • 28667 перегляди
5 історичних фільмів про середньовіччя: що подивитись вересневими вихіднимиVideo4 вересня, 09:16 • 73341 перегляди
Зірка "Пліткарки" Пенн Беджлі став батьком хлопчиків-близнюківPhoto4 вересня, 07:43 • 28248 перегляди
Блогерка-мільйонниця та донька власників технологічного гіганта Беккі Блум вийшла заміжPhoto3 вересня, 19:15 • 33181 перегляди
Radiohead повертаються після семирічної перерви: оголошено європейське турне 3 вересня, 17:44 • 34639 перегляди
Фейкові новини
Fox News
Ту-22М
Ту-95
Financial Times

Новий опалювальний сезон: Свириденко розповіла, наскільки готова інфраструктура

Київ • УНН

 • 86 перегляди

Прем'єрка Юлія Свириденко повідомила про 80% готовності інфраструктури до опалювального сезону 2025/2026. Запущено програму підтримки для 238 прифронтових громад, що включає 19 400 грн на дрова та компенсацію 100 кВт⋅год електроенергії.

Новий опалювальний сезон: Свириденко розповіла, наскільки готова інфраструктура

Прем'єрка Юлія Свириденко, коментуючи проходження опалювального сезону 2025/2026, наголосила - стан готовності інфраструктури по основних секторах — понад 80%, передає УНН.

Стале проходження опалювального сезону 2025/2026. Стан готовності інфраструктури по основних секторах — понад 80%. Підготували 115 тис. будинків і майже 22 тис. об’єктів соцсфери. До початку сезону плануємо завершити всі необхідні заходи 

- повідомила Свириденко.

Важливо випереджати графік підготовки, враховуючи всі загрози: Зеленський зібрав Ставку щодо опалювального сезону01.09.25, 15:16 • 4416 переглядiв

За її словами, також запустили програму для 238 прифронтових громад з населенням 6,6 млн людей. Для родин, які опалюють самостійно буде адресна підтримка - 19 400 грн на дрова й компенсація 100 кВт⋅год електроенергії щомісяця.

У низці міст евакуація буде чи не єдиним виходом для того, аби пройти через цю зиму - Бойко04.09.25, 22:09 • 6014 переглядiв

Раніше УНН писав, що Уряд України прагне накопичити 13,2 млрд кубометрів газу до листопада. Член Наглядової Ради "НЕК УкренергоЮрій Бойко зазначив, що цей обсяг не гарантує безперешкодного проходження опалювального сезону через військові ризики.  

Антоніна Туманова

ЕкономікаПолітика
Електроенергія
Укренерго
Україна