Новий опалювальний сезон: Свириденко розповіла, наскільки готова інфраструктура

Прем'єрка Юлія Свириденко, коментуючи проходження опалювального сезону 2025/2026, наголосила - стан готовності інфраструктури по основних секторах — понад 80%, передає УНН.

Стале проходження опалювального сезону 2025/2026. Стан готовності інфраструктури по основних секторах — понад 80%. Підготували 115 тис. будинків і майже 22 тис. об’єктів соцсфери. До початку сезону плануємо завершити всі необхідні заходи - повідомила Свириденко.

За її словами, також запустили програму для 238 прифронтових громад з населенням 6,6 млн людей. Для родин, які опалюють самостійно буде адресна підтримка - 19 400 грн на дрова й компенсація 100 кВт⋅год електроенергії щомісяця.

Раніше УНН писав, що Уряд України прагне накопичити 13,2 млрд кубометрів газу до листопада. Член Наглядової Ради "НЕК УкренергоЮрій Бойко зазначив, що цей обсяг не гарантує безперешкодного проходження опалювального сезону через військові ризики.